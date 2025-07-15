«زوارق أبوظبي» تدافع عن لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا- 2» في ليتوانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق أبوظبي للزوارق السريعة استعداداته المكثّفة لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2، حيث يغادر للمشاركة في الجولة، التي تستضيفها مدينة كلابيديا في ليتوانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين العالميين.

ويشارك الفريق في هذه الجولة بالزورق رقم 1 بقيادة راشد القمزي حامل لقب البطولة العالمية، إلى جانب الزورق رقم 35 بقيادة منصور المنصوري، حيث يسعى الفريق إلى الحفاظ على اللقب، الذي توج به الموسم الماضي ومواصلة مسيرته الناجحة في هذه البطولة، بالإضافة إلى مشاركة فريق الشارقة في المنافسة.

وتُعد بطولة العالم للفورمولا- 2 إحدى أعرق البطولات البحرية في القارة الأوروبية والعالم، حيث تتميّز بمساراتها الصعبة وتحدياتها الفنية الكبيرة التي تجذب نخبة السائقين والفرق الدولية، وقد رسّخت هذه البطولة مكانتها على مدار عقود باعتبارها منصة لإبراز المهارات القيادية والقدرات التكتيكية في مواجهة أقوى المنافسين.

ويستعد حامل اللقب زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي وبمشاركة زميله منصور المنصوري لتحد الجولة المهمة في ليتوانيا خاصة بعد النتائج التي حققها في الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مدينة برنديسي في إيطاليا في يونيو الماضي، بعد أن تعرض القمزي لعطل فني أبعده عن المنافسة وتعرض زورق المنصوري لانقلاب في آخر دورات السباق.

ويتطلع فريق أبوظبي إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة من أجل العودة القوية إلى الواجهة والمنافسة على اللقب خلال موسم 2025، والذي سيمتد إلى أربع جولات مقبلة، تستمر في إيطاليا وتنتهي مع آخر جولتين من المنافسة في البرتغال في أكتوبر المقبل.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد شهدت فوز البريطاني ماثيو بالفيرايمان بلقب الجولة وحلول الفرنسي بيتر مورين ثانياً، وجاء ثالثاً السويدي ويلمر وايبرج.

ويمتلك راشد القمزي الرصيد الأفضل بين كل المشاركين في الوقت الحالي بتحقيقه لبطولة العالم خمس مرات، ليكون صاحب الترشيح الأفضل بين كل المشاركين للظفر بلقب هذا الموسم.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق، أن المشاركة في الجولة الثانية تمثل محطة محورية للفريق في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي، مشيراً إلى أهمية التركيز على حصد أكبر عدد من النقاط لتعزيز موقع الفريق في الترتيب العام للبطولة.

وقال: «ندرك حجم المنافسة في بطولة بهذا الحجم والتاريخ، وهدفنا هو الحفاظ على اللقب والظهور بصورة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات، الاستعدادات كانت مكثّفة، وثقتنا كبيرة في أبطال الفريق وقدرتهم على التعامل مع جميع التحديات على المضمار».

وأضاف الظاهري: «التمثيل الإماراتي في البطولات العالمية يعكس مدى التطور الكبير في رياضاتنا البحرية، ويؤكد على كفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتها على تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في أهم المحافل الرياضية».

ويحظى فريق أبوظبي بدعم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار الحرص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة ريادية للرياضات البحرية على الساحة الدولية.