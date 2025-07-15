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الرياضة

فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»

فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»
15 يوليو 2025 13:58


شتوتجارت (د ب أ)
نشر فلوريان فيرتز رسالة فيديو يشكر فيها جماهير نادي باير ليفركوزن الألماني، من أجل وداعهم بعد انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي هذا الصيف. وقال فيرتز في الفيديو الذي نشره على حسابه الخاص في تطبيق (إنستجرام) مساء أمس الاثنين: «أود أن أشكركم على الوقت الرائع الذي منحتموني إياه، وعلى حبكم لي».
أضاف المهاجم الألماني: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد». ولم تكن صفقة انتقال فيرتز قد أبرمت بعد في الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم للدوري الألماني (بوندسليجا)، ولذلك لم يتمكن اللاعب من توديع جماهير ليفركوزن.
ومن أجل تسجيل مقطع الفيديو، عاد فيرتز إلى ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن، حيث استذكر بعضاً من أهم لحظات مسيرته مع النادي، الذي توج معه بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023/ 2024. أكد فيرتز أن «ما حققناه في ذلك الموسم لا يزال من الصعب استيعابه: لم نتلق أي خسارة، وتوجنا بلقب بوندسليجا، بفارق ضخم من النقاط».

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