لامين يامال يثير الجدل بـ «الفنانين الأقزام»!

برشلونة (أ ف ب)

يواجه لامين يامال نجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، تحقيقاً محتملاً، على خلفية احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر بحضور مجموعة من «الفنانين الأقزام» بهدف الترفيه في نهاية الأسبوع الماضي.

واحتفل الجناح الدولي بعيد ميلاده في حفل خاص في مدينة أوليفيلا على بعد 50 كلم غربي برشلونة، وسط مطالبة وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالتحقيق في القضية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام اسبانية، عقب شكوى من جمعية الأشخاص الذين يعانون التقزم، وأنواعاً أخرى من خلل التنسج الهيكلي مع التقزم.

وأتم جمال الثامنة عشرة في 13 يوليو بعد يوم واحد من الحفل الذي أقيم مساء السبت بحضور عدد من زملائه، إضافة الى مشاهير من عالم الموسيقى، من بينهم بيزاراب وباد جيال.

وأدانت الجمعية «توظيف الأشخاص المصابين بالتقزم بشكل علني كجزء من الترفيه»، قائلة إنها ستتخذ إجراءات قانونية، لأن ذلك يساهم في ترسيخ الصور النمطية، ويغذي التمييز، ويقوض صورة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حين لم يُسمح للضيوف بالتصوير، خلال الحفل، إلا أن مقطع فيديو انتشر لمجموعة من الأشخاص المصابين بالتقزم يتوجهون إلى الحفل.

وقال أحد المؤدين في الحفل لإذاعة «راك 1» الكتالونية دون الكشف عن اسمه: «لم يعاملنا أحد بشكل غير لائق، لقد سُمح لنا بالعمل في سلام»، مشيراً إلى أن أربعة منهم كانوا حاضرين.

وأضاف: «نحن أشخاص عاديون نكرس أنفسنا لما نحب القيام به بطريقة قانونية تماماً».

وتابع: «منذ سنوات عدة، أراد هؤلاء الأشخاص إيذاءنا، أرادوا منعنا من القيام بما نحب، لكنهم لم يقدموا أي عمل أو تدريب للمتضررين».

وأوضح: «كل هذه الضجة أثيرت فقط لأنه كان حفلاً يخص لامين يامال».

وقال الشخص ذاته الذي شارك في التأدية خلال الحفل، إنهم يرقصون ويقدمون المشروبات، ويقومون بحيل سحرية لتسلية الضيوف في المناسبات التي يعملون بها.

ونشر مغني الراب الدومينكاني شيمبالا، وهو قصير القامة، مقطع فيديو على موقع إنستغرام، وهو يغني على المسرح إلى جانب يامال، وشوهد زميلاه في النادي الكتالوني جافي وأليكس بالديه يرقصان في الخلفية.

ويُعد يامال من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد مساهمته في فوز فريقه بالثلاثية المحلية «الدوري والكأس، والكأس السوبر» الموسم الماضي.

وأحرز الدولي الإسباني 25 هدفاً لمصلحة الـ«بلاوجرانا» في 106 مباريات، منذ أن خاض مواجهته الأولى على المستوى الاحترافي في سن الـ15 في 2023.