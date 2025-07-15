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الرياضة

شوماخر يحاول العودة من خلال «كاديلاك»!

شوماخر يحاول العودة من خلال «كاديلاك»!
15 يوليو 2025 15:15

برلين (د ب أ)

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أكد السائق الألماني ميك شوماخر أنه يجري مفاوضات مع فريق كاديلاك، الذي يستعد للمشاركة مستقبلاً ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، أملاً في العودة للعبة مجدداً.
وقال شوماخر للنسخة البرازيلية من بوابة «موتور سبورت دوت كوم» الإخبارية: «كانت الاتصالات إيجابية للغاية حتى الآن».
وتواجد نجل بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في بطولة العالم للتحمل مع فريقه ألباين.
وتستعد كاديلاك للمشاركة في بطولة العالم لسيارات فورمولا- 1 العام المقبل، ليصبح الفريق رقم 11 الذي يشارك في المسابقة.
ويعتقد ميك شوماخر أن شركة صناعة السيارات الأميركية تمتلك «مشروعاً رائعاً» و«تاريخاً عريقاً».
ودارت تكهنات كثيرة حول من سيشغل مقعدي قيادة كاديلاك، فيما أكد جرايم لودون، مدير الفريق، في وقت سابق أن شوماخر من بين المرشحين، وقال شوماخر: «إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الفريق، وأن أتفاوض معهم، وأن أكون في مكانة رائعة».
وشارك شوماخر لأول مرة في سباقات فورمولا- 1 عام 2021 مع فريق هاس، حيث تسابق مع الفريق الأميركي حتى عام 2022، دون أن يتم تمديد عقده.
وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع الإعلان عن سائق فريق ريد بول السابق المكسيكي سيرخيو بيريز كواحد من سائقي كاديلاك لعام 2026، كما يعد سائق مرسيدس الاحتياطي الفنلندي فالتيري بوتاس مرشحاً بارزاً آخر.

مايكل شوماخر
ميك شوماخر
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