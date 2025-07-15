توريه ينضم إلى الجهاز الفني لمانشستر سيتي



لندن (د ب أ)

اعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعيين مدافعه السابق، كولو توريه، ضمن الجهاز المعاون لمدرب الفريق، بيب جوارديولا، وذلك بشكل دائم، عمل توريه 44 عاماً بشكل مؤقت في الجهاز الفني لمانشستر سيتي أثناء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدث هذا الصيف، وأكد النادي الإنجليزي استمرار المدرب الإيفواري بشكل دائم.

قال هوجو فيانا المدير الفني لمانشستر سيتي: «يسعدنا انضمام كولو بشكل دائم إلى الجهاز الفني للفريق، فهو لا يتمتع فقط بخبراته العريضة في كرة القدم، بل يرتبط بعلاقة قوية مع مانشستر سيتي، ويدرك كل كبيرة وصغيرة عن النادي».

أضاف: «لقد أعجبنا كثيراً بالعمل الذي قدمه كولو توريه مع فريق الشباب تحت 18 عاماً بالنادي، وبتواجده في الجهاز الفني بشكل دائم، سيساعدنا على تصعيد العناصر المميزة من أكاديمية النادي إلى الفريق الأول». وتابع «لاحظنا أيضاً خلال فترة عمله مع جوارديولا وبيب ليندرز وجيمس فرينش هذا الصيف، أنه ينقل طباعه الإيجابية والتفاؤلية داخل أجواء الفريق، لذا نتطلع للعمل معه في المستقبل».

وكان توريه الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع ناديي مانشستر سيتي وأرسنال معاونا للمدرب أوليفر ريس الموسم الماضي، وقادا فريق مانشستر سيتي تحت 18 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الشمالي، بينما خسرا النهائي الوطني ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام أستون فيلا.

وسبق أن عمل كولو توريه مدرباً لكوت ديفوار، وكان ضمن الجهاز المعاون لبريندان رودجرز في سيلتيك وليستر سيتي، قبل أن يعمل لفترة قصيرة مديراً فنياً لفريق ويجان، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.