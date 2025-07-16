كلباء يُدشن «التجارب» في معسكر سلوفينيا

فيصل النقبي (كلباء)

يخوض فريق كلباء، غداً الخميس، أولى مبارياته الودية أمام فوكوفار السلوفيني، خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، وذلك ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2025-2026، تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.

ويأتي اللقاء في إطار خطة الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وتجربة بعض العناصر الجديدة، خاصة بعد عدة أيام من التدريبات المكثفة، التي خاضها الفريق منذ وصوله إلى المعسكر.

وأكد محمد الزعابي، مشرف الفريق، بأن الفريق يسير وفق برنامج دقيق تم اعتماده مسبقاً من قبل الجهاز الفني، ونسعى من خلال هذه المباراة الأولى إلى تقييم المرحلة الأولى من الإعداد، ورفع نسق التجانس بين اللاعبين قبل خوض المواجهات الودية التالية.

وأضاف: «هدفنا أن يكون الفريق في أفضل حالاته مع انطلاق الموسم الجديد، وسنعمل خلال المباريات الودية المقبلة على تطبيق الجوانب التكتيكية والخططية المطلوبة».

ويستمر معسكر كلباء الخارجي حتى 29 يوليو الجاري، ويخوض الفريق خلاله أربع مباريات ودية، ضمن تحضيراته للموسم.