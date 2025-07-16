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الرياضة

البطائح يلتقي ييدينستفو الصربي في المعسكر الخارجي

البطائح يلتقي ييدينستفو الصربي في المعسكر الخارجي
16 يوليو 2025 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
يخوض فريق البطائح أولى تجاربه الودية يوم غد الخميس، في المعسكر الخارجي بصربيا بلقاء فريق ييدينستفو، أحد الفرق التي كانت تلعب الموسم الماضي بالدوري الممتاز الصربي، ولكنه هبط إلى الدرجة الأولى في الموسم الجديد، وهو أحد الأندية القديمة في صربيا تأسّس عام 1920، والمباراة هي الأولى للبطائح في المعسكر المقام حالياً في مدينة ديفيشباري، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وحدّد الجهاز الفني بقية مباريات المعسكر، والتي تصل في الإجمالي إلى 4 مباريات، متدرجة المستوى، ويخوض الراقي مباراته الثانية مع فريق بيوجراد الصربي أيضاً، وسوف يتم تحديد بقية المباريات بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.
ويؤدي البطائح تدريباته اليومية على فترتين، صباحية ومسائية، وتتضمن الكثير من الجوانب الفنية، إضافة إلى رفع معدل اللياقة البدينة، وعّبر ناصر سعيد الطنيجي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة عن سعادته بالأجواء الحالية في التدريبات والروح العالية لدى اللاعبين قائلاً: «معسكر صربيا محطة مهمة لإعداد الفريق الذي تم اختياره بعناية ليتناسب مع متطلبات الفريق».
ووصف الطنيجي الأجواء بالإيجابية مشيداً بالتزام اللاعبين، مؤكداً أن المدرب فرهاد مجيدي يعمل وفق البرنامج الموضوع مسبقاً، مثمناً كذلك العمل الإداري والحرص على أن يكون المعسكر ناجحاً بكل المقاييس وقال: «نبحث أن يكون موسماً استثنائياً من كافة الجوانب، وهو ما نخطط له ونتمناه في الوقت نفسه».

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