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الرياضة

لايبزج يضم الإيفواري الشاب ديوماندي

لايبزج يضم الإيفواري الشاب ديوماندي
16 يوليو 2025 16:33

لايبزج (أ ب)

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تعاقد فريق لايبزج الألماني لكرة القدم مع يان ديوماندي، لاعب منتخب كوت ديفوار للشباب، قادماً من نادي ليجانيس، الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني.
كما أفادت التقارير أن لايبزج يقترب من إتمام صفقتي لاعب خط الوسط الصربي أندريا ماكسيموفيتش والجناح البلجيكي يوهان باكايوكو.
ووقع ديوماندي (18 عاماً) عقداً حتى يونيو 2030، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني اليوم.
وأمضى ديوماندي موسماً واحداً فقط في ليجانيس بعد انتقاله من نادي إيه إس فيرينزي الأميركي، الذي يتّخذ من فلوريدا مقراً له.
وخاض ديوماندي مباراته الأولى بالدوري الإسباني ضد ريال مدريد، حيث سجل هدفين في 10 مباريات خاضها مع ليجانيس، لكنه لم ينجح في منع هبوطه في نهاية الموسم.
وتحدث مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزج، عن ديوماندي، وقال: «إنه جناح أيسر يتمتع بسرعة مذهلة، ومراوغات رائعة، ولياقة بدنية عالية، ونظرة ثاقبة نحو المرمى، علاوة على ذلك، فإنه لا يستسلم مطلقاً ويلعب بروح جماعية رائعة، بهذه الصفات، فإنه يتناسب تماماً مع أسلوب لعبنا الذي نرغب في تقديمه هذا الموسم».
ومن المتوقع أيضاً أن يكمل لايبزج، الذي يغيب عن المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم الأوروبي، إجراءات التعاقد مع ماكسيموفيتش وباكايوكو من ريد ستار بلجراد الصربي وأيندهوفن الهولندي على الترتيب.

 

لايبزج
الدوري الألماني
ليجانيس
كوت ديفوار
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