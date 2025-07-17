مشاركة كبيرة في بطولة «أدنوك الرياضية»



أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت بطولة أدنوك الرياضية 2025، التي نظمتها شركة أدنوك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، واستمرت ثلاثة أسابيع، وأقيمت تحت شعار «طاقة للحياة»، وجمعت البطولة التي شهدت عدداً من المنافسات الرياضية أكثر من 2000 من كوادر أدنوك وعائلاتهم وشركائها.

وأُقيمت نسخة هذا العام في مواقع عدة، بما في ذلك ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنيك أبوظبي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وتضمّنت البطولة أكثر من 10 رياضات جماعية وفردية، مثل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والجوجيتسو، والشطرنج، والبادل، والكرة الطائرة للسيدات، والرماية، مع مسابقات مقسّمة حسب الفئات العمرية لتشجيع المشاركة الواسعة من مختلف شرائح المجتمع.

وحرصت «أدنوك» هذا العام على إبراز الهوية الوطنية من خلال تنظيم فعاليات رياضية تراثية ضمن البطولة، شملت سباقات الهجن والصقور والمطارحة، وهدفت هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي بالموروث الثقافي الإماراتي، وترسيخ قيم الفخر والانتماء الوطني بين كوادر أدنوك وأفراد المجتمع.

وشهد الحفل الختامي للبطولة كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد؛ والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها؛ ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وحميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة لها؛ وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات - مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»؛ والدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول جودة الحياة والخدمات الطبية لمجموعة «أدنوك»؛ وخالد الحوسني، نائب الرئيس الأول -الخدمات العامة للمجموعة في «أدنوك»؛ إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في «أدنوك» وعدد من لاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم السابقين.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بشراكتنا مع شركة أدنوك في تنظيم بطولة رياضية نوعية تسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة والتلاحم المجتمعي، وتواكب أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، حيث شكّلت النسخة الحالية من بطولة أدنوك الرياضية نموذجاً متميزاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات في أجواء تفاعلية هادفة، ونثمّن الدور الكبير للجميع في تنظيم فعالية بهذا الحجم، تعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والحرص على الارتقاء بجودة الحياة».

من جانبه، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»: «نختتم نسخة ناجحة أخرى من بطولة أدنوك الرياضية، التي شهدت مشاركة كبيرة من أسرة أدنوك في مجموعة من الرياضات، ما يؤكد التزامنا بتعزيز أنماط الحياة الصحية والمساهمة في بناء مجتمعات قوية، حيث أسهمت نسخة هذا العام في دعم أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، من خلال جمع كوادر (أدنوك) وعائلاتهم في فعالية مميزة ضمن أجندة فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2025».

واختُتمت البطولة بحفل تم خلاله تكريم جميع المشاركين والفرق الفائزة، تأكيداً على مكانتها الراسخة كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية السنوية التي تنظمها أدنوك.

ويُشار إلى أن بطولة أدنوك الرياضية انطلقت عام 1994، في إطار جهود الشركة الرامية إلى الاستفادة من الرياضة في تعزيز النسيج المجتمعي، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مشاعر الفخر الوطني.