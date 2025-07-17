بطولة العالم للسبارتن تستقطب «النخبة» 20 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن» العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إقامة منافسات النسخة الخامسة من «بطولة العالم للسبارتن» في صحراء الوثبة في أبوظبي من 20 إلى 23 نوفمبر.

ويشارك في البطولة الآلاف من الرياضيين، من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع، على مدار 4 أيام، لاختبار قدراتهم في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة.

ويشهد اليوم الأول 20 نوفمبر الساعة 16:15 سباقاً مسائياً مفتوحاً للإناث فقط لمسافة 5كم، يضم 20 عائقاً، فيما ينطلق في اليوم نفسه أيضاً السباق المسائي المغلق للإناث لنفس المسافة والعوائق، الذي يتيح لهن المنافسة بخصوصية تامة من خلال تواجد طاقم عمل نسائي متكامل، دون تغطية إعلامية.

ويقام يوم 21 نوفمبر سباق مسائي مختلط ينطلق الساعة 17:15 لمسافة 5كم، يضم 20 عائقاً، يتيح للذكور والإناث تخطّي العوائق في واحدة من أصعب سباقات سبارتن العالمية.

وفي 22 نوفمبر تقام سباقات بطولة العالم للنخبة وللفئات العمرية وأوبن لمسافة 21كم، حيث تضم 30 عائقاً، كما تقام في نفس اليوم سباقات الناشئين التنافسية التي تنطلق الساعة 09:30 صباحاً وتتراوح مسافاتها بين 1 - 3كم.

وتُختتَم فعاليات النسخة الخامسة والمرتقبة من «بطولة العالم للسبارتن» 23 نوفمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفِرق النخبة 3كم، التي تنطلق الساعة 08:00 صباحاً، والمكوّنة من 3 لاعبين «2 ذكور + أنثى»، وسباق السوبر المفتوح 10كم، وسباق أوبن 5كم.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن النسخة المقبلة من بطولة العالم للسبارتن، ستكون حافلة بالإثارة والتحدي، امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها البطولة في نسخها الأربع الماضية، مبيناً أن النسخة المرتقبة تعزّز الحضور المجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة لمختلف مستويات اللياقة البدنية للمشاركة في مجموعة من السباقات المتنوعة، التي تلبي تطلعات الفئات كافة، بما ينسجم مع أهداف مبادرة عام المجتمع، التي تسعى لإشراك الجميع في أنشطة رياضية ملهمة وفعّالة.

وقال العواني: «استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي تجسّد التزامنا المستمر بنشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وترسيخ مكانة العاصمة وجهة رياضية عالمية، ونسعى من خلال هذا النوع من الرياضات التنافسية التي تعتمد على التحمّل لاستقطاب مزيد من المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، ودعم المشهد الرياضي بأساليب جديدة تعزّز التفاعل وتلهم الأفراد».

من جانبه، أكد جو دي سينا، مؤسس سبارتن، أن الطبيعة الصحراوية القاسية في منطقة الوثبة شكّلت أحد أبرز الأسباب للعودة مجدداً لتنظيم البطولة هناك، وأضاف: «الصحراء لا ترحم، وهو ما يجعل الرياضيين يعودون مرة بعد مرة لخوض هذا التحدي الفريد، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تم إنشاء عالم فريد من نوعه يتحدى فيه الآلاف من مقاتلي سبارتن -من النخبة إلى المحاربين اليوميين- قدراتهم، ويتجاوزون حدودهم، ويكتبون قصصهم الأسطورية الخاصة، فكل عقبة، وكل حبة رمل، تشكل جزءاً من التحدي، وهنا تُصنع الأساطير».

الجدير بالذكر أن البطولة هذا العام تتضمن منطقة للجماهير في قلب الصحراء، تمكِّنهم من تجربة السباق والاستمتاع بالترفيه، وأجنحة لمختلف الشركاء والداعمين والرعاة وسط أجواء لا مثيل لها.