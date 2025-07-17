والد فيرتز يأسف لبايرن ميونيخ!



دوسلدورف (د ب أ)



قال هانز يواكيم فيرتز، وكيل أعمال ووالد النجم الألماني فلوريان فريتز، إنه يشعر بالأسف بسبب رفض ابنه الانتقال لبايرن ميونيخ، وبصفة خاصة لأولي هونيس، الرئيس الشرفي للنادي البافاري.

وكان فيرتز أحد اللاعبين المرشحين للانضمام إلى بايرن ميونخ، لكن اللاعب الدولي الألماني قرر مغادرة باير ليفركوزن للانضمام إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال والد فيرتز في تصريحات لمجلة «دير شبيجل»، إن هونيس وكارل هاينز رومينيجه، عضوا المجلس الإشرافي للنادي البافاري، بذلا جهوداً ضخمة للتعاقد مع نجله. كما أوضح أن هونيس رتب لإجراء عملية جراحية عاجلة لفيرتز في إنسبورك، وذلك بعدما تعرض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي عام 2022.

وأضاف والد فيرتز: «لا زلنا ممتنين للغاية من أجل ذلك، كانت آخر مكالمة مع أولي هونيس صعبة للغاية».

وتابع: «في النهاية كانت التفاصيل الدقيقة هي ما دفعته لاختيار ليفربول، رغم أنه لا تواجد فوارق كبيرة في المقابل المادي».

وأوضح أن العامل الحاسم في انتقاله إلى ليفربول كان محادثة شخصية مع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وقال والد فيرتز: «كان أرني سلوت قادراً على إقناع فلوريان بشكل شخصي، كما أنه شخص لطيف للغاية».

وأضاف: «قدم أرني سلوت فلسفته في لعب كرة القدم والأسلوب الذي يتبعه والاستحواذ والضغط وكيف يمكن لفلوريان أن يتطور في تلك المناحي، كان ذلك مؤثراً للغاية على فلوريان».

بالإضافة إلى ذلك يرى والد فيرتز أن التوقيت كان مناسبا لانتقال ابنه البالغ من العمر 22 عاماً خارج ألمانيا، وقال: «حينما تكون هناك عائلة، فأنك لا تشعر بالاستقلالية فيما بعد».