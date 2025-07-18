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الرياضة

أرسنال يتعاقد مع مادويكي

أرسنال يتعاقد مع مادويكي
18 يوليو 2025 20:47

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع نوني مادويكي، مهاجم تشيلسي، مقابل 48 مليون جنيه إسترليني (45. 64 مليون دولار)، ليصبح رابع لاعب يوقع هذا الصيف لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مادويكي «23 عاماً وقع على عقد يربطه بأرسنال لمدة خمسة أعوام، بحيث ينتهي في صيف عام 2030.
ومن المتوقع أن يشكل قدوم مادويكي منافسة كبيرة في مركز الجناح في أرسنال مع وجود بوكايو ساكا وجابرييل مارتينلي.
وغادر مادويكي فريق تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، للخضوع للفحص الطبي في أرسنال ووضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى هناك.
وسجل مادويكي 11 هدفاً لتشيلسي في كل بطولات الموسم الماضي، وحصل على أول مشاركة دولية له مع المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، ومن بعده الألماني توماس توخيل.
وسينضم مادويكي إلى زملائه الجدد، حينما يغادر الفريق من جولته في سنغافورة وهونج كونج السبت.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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