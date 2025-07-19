في قضية مبابي.. التبرع «قانوني»!



باريس (أ ف ب)



أكد جان-باتيست سوفرون محامي قائد الشرطة أن تبرع نجم ريال مدريد الإسباني المهاجم الدولي كيليان مبابي بمبلغ 180300 ألف يورو لخمسة ضباط من جهاز الأمن المركزي الفرنسي مسؤولين عن أمن المنتخب الوطني «كان قانونياً».

وقال سوفرون «كان التبرع بشأن كأس العالم 2022 قانونياً، ومُقدماً بشيك، ولم يتطلب إقراراً، لا معنى لربط هذا التبرع بأثر رجعي بالتدخلات التي قام بها موكلي في عام 2023 مع كيليان مبابي خلال رحلة عامة».

وأضاف المحامي، في إشارة إلى قائد الشرطة الذي حصل على 60300 ألف يورو، فيما حصل أربعة من كبار الضباط على 30 ألفاً لكل منهم «هذه التدخلات، التي لم يُدفع عنها أي تعويض، تندرج ضمن دوره المعتاد مسؤولاً أمنياً، لا سيما أنه سبق له القيام بذلك مع لاعبين آخرين خلال فترة وضعه بتصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التي استمرت 21 عاماً».

في هذه القضية، التي كشفتها صحيفة «لو كانار أونشينيه»، أكد مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق أولي في أعمال غير مُصرّح بها وغسل أموال احتيال ضريبي «عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية (تراكفين) الذي أفاد بمعاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة عناصر أمن خاصين».

يشير هذا التقرير، الذي يعود تاريخه إلى يوليو 2024، إلى «معاملات مالية غير نمطية» لمصلحة خمسة ضباط شرطة «مُكلّفين بحماية المنتخبات الوطنية الفرنسية،

ووفقا لمكتب المدعي العام، تم أيضاً دفع أجور «ثلاثة وكلاء أمن خاصين».

وأصدر ممثلو مهاجم ريال مدريد بياناً جاء فيه أن «كل شيء تم وفقا للقواعد».

وأضاف البيان «منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، دأب كيليان مبابي على التبرع بجميع مكافآته مع المنتخب، هذا ما فعله بعد كأس العالم 2022، بشفافية تامة «مع أطراف عدة، ومع «جميع عناصر الأمن الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، وهم ثمانية أشخاص، من بينهم عدد من عناصر جهاز الأمن المركزي وضعوا في تصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم».

أما في ما يخص قائد الشرطة، فقد جاء في البيان أنه «لم يتقاضَ أي أجر مقابل تواجده مع كيليان».

وبحسب مصدر مطلع على القضية، وبعد تقرير تراكفين، فتحت مفتشية الشرطة الوطنية تحقيقاً إدارياً يستهدف ضابط الأمن، وأبلغت مكتب المدعي العام في باريس بالحادثة.

تستهدف التحقيقات تحديداً إحدى رحلات مبابي إلى الكاميرون، موطن والده، حيث كان برفقة ضابط الشرطة.

من ناحيته، أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: «لن يُعلق على تحقيق جارٍ، لا سيما بشأن ما يتعلق بالحوادث التي تقع خارج نطاق مسؤوليته».

كما يُشيد الاتحاد بـ «الجودة العالية للخدمات والاحترافية العالية لفريق ضباط الشرطة الذين وفرتهم وزارة الداخلية لتأمين أمن وسلامة المنتخب الفرنسي».