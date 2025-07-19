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الرياضة

أبوظبي تستضيف بطولة العالم لشباب «المواي تاي» في سبتمبر

أبوظبي تستضيف بطولة العالم لشباب «المواي تاي» في سبتمبر
19 يوليو 2025 13:43

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر المقبل في «سبيس 42 أرينا»، منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في خطوة جديدة ترسخ ريادة دولة الإمارات وعاصمتها في احتضان نخبة الفعاليات الرياضية على الصعيد الدولي.
جاء ذلك خلال الإعلان الرسمي المشترك للاتحادين الدولي والإماراتي للمواي تاي، بعد توقيع اتفاقية الاستضافة الرسمية، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي.
وقام بتوقيع الاتفاقية المشتركة ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي.
وفي هذه المناسبة أكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة العالم للمواي تاي للشباب تعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات على صعيد استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية، بفضل الرؤية السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.
وأكد أن هذا الحدث العالمي يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، ومنها قطاع الرياضة الذي يحظى بدعم سخي ورعاية استثنائية من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودور سموه في قيادة مسيرة رياضة الإمارات نحو تحقيق إنجازات ونجاحات عالمية غير مسبوقة، مثمناً دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه على تعزيز مكانة الإمارات، لتقف في مقدمة الوجهات الرياضية العالمية.
وأضاف: «نواصل العمل في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ ريادة أبوظبي عاصمةً عالميةً للرياضات القتالية، وتعزيز حضور الدولة على الخريطة الرياضية الدولية من خلال استضافة بطولات تواكب أعلى المعايير التنظيمية والفنية».
واختتم: «نحن ملتزمون بتقديم نسخة استثنائية من بطولة العالم للمواي تاي للشباب، تليق باسم الإمارات وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة وشباب الوطن، كما نسعى من خلالها إلى تعزيز انتشار رياضة المواي تاي عربياً وآسيوياً وعالمياً، انطلاقاً من أرض الإمارات».

أبوظبي
المواي تاي
عبدالله سعيد النيادي
بطولة العالم للمواي تاي
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