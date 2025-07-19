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الرياضة

البايرن يقرر «الانتظار» قبل «العرض الثالث» لضم فولتيماد

البايرن يقرر «الانتظار» قبل «العرض الثالث» لضم فولتيماد
19 يوليو 2025 17:12

شتوتجارت (د ب أ)

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يعتزم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عدم التقدم بعرض مكتوب لضم المهاجم نيك فولتيماد، إلا إذا وافق شتوتجارت على عقد اجتماع شخصي.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم، أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للبايرن، وماكس إيبرل، المدير الرياضي، اتخذا القرار بشأن المسار الذي سيسلكه النادي.
وأكد داني باخمان، وكيل أعمال فولتيامد أن الفريق البافاري عرض 55 مليون يورو (64 مليون دولار) لضم المهاجم الألماني الدولي البالغ من العمر 23 عاماً، ويبدو أن شتوتجارت رفض هذا العرض.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العرض تضمن 50 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت إضافية.
في السابق، ذكرت التقارير أن بايرن تقدم بعرض مبدئي بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.
ويرغب بايرن في التعاقد مع فولتيماد لأن بإمكانه اللعب كصانع ألعاب في غياب جمال موسيالا، ولكن أيضاً يمكنه أن يلعب كبديل لهاري كين، المهاجم الأساسي للفريق، ويمكنه أن يكون بديله المستقبلي بالفريق.
وقال ألكسندر فيرله، الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت، مؤخراً إنهم لن يدخلوا في أي مفاوضات إلا إذا كان لدى النادي المهتم عرض استثنائي بالفعل. وذكرت تقارير أن أقل عرض سيوافق عليه شتوتجارت هو 65 مليون يورو.
وانضم فولتيماد لفريق شتوتجارت في العام الماضي في صفقة انتقال حر من فيردر بريمن وقدم موسماً رائعاً، اختتمه بخوض أول مباراتين دوليتين له مع المنتخب الألماني الأول، واحتلال المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.
ويمتد عقد فولتيماد مع شتوتجارت حتى 30 يونيو 2028 ولا يوجد به أي شرط جزائي، وحتى الآن فشلت عملية إعادة بناء بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية في التعاقد مع أي لاعب مهاجم بارز، رغم إصابة جمال موسيالا بكسر في الساق، ورحيل كل من توماس مولر وليروي ساني.
وربطت وسائل الإعلام اسم بايرن، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، بأسماء العديد من اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح ولكن لم يكن هناك أي تطور. وتعاقد بايرن مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، ولاعب خط وسط هوفنهايم توم بيشوف.

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