السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»

مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
19 يوليو 2025 21:00

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
يوفنتوس يضم «جناح» مانشستر يونايتد


ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع برنتفورد بشأن ضم الجناح الفرنسي الكاميروني بريان مبيومو.
وتقدم مانشستر بعرض محسن لبرنتفورد لضم مبيومو مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بجانب حوافز بقيمة ستة ملايين إسترليني، بعد أن بلغت قيمة عرضه الأول 55 مليون إسترليني، بجانب سبعة ملايين و500 ألف إسترليني حوافز.
ويمتد عقد مبيومو مع برنتفورد لمدة عامين، لكن بحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في أولد ترافورد في غضون أيام، وسينضم إلى المعسكر الإعدادي للفريق في الولايات المتحدة الأميركية.
وسجل برايان مبيومو 20 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليسهم في إنهاء برنتفورد الموسم في النصف الأول بجدول الترتيب.
وكان خماسي مانشستر المكون من أليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد وأنتوني وجادون سانشو وتيريل مالاسيا، طالبوا في وقت سابق بالرحيل عن النادي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
برنتفورد
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
الرياضة
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
اليوم 21:00
مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا
الأخبار العالمية
أميركا تبني مخيمات في أنحاء البلاد لاحتجاز المهاجرين
اليوم 20:59
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
الرياضة
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
اليوم 20:57
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
الرياضة
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
اليوم 20:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©