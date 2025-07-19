مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»



لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع برنتفورد بشأن ضم الجناح الفرنسي الكاميروني بريان مبيومو.

وتقدم مانشستر بعرض محسن لبرنتفورد لضم مبيومو مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بجانب حوافز بقيمة ستة ملايين إسترليني، بعد أن بلغت قيمة عرضه الأول 55 مليون إسترليني، بجانب سبعة ملايين و500 ألف إسترليني حوافز.

ويمتد عقد مبيومو مع برنتفورد لمدة عامين، لكن بحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في أولد ترافورد في غضون أيام، وسينضم إلى المعسكر الإعدادي للفريق في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل برايان مبيومو 20 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليسهم في إنهاء برنتفورد الموسم في النصف الأول بجدول الترتيب.

وكان خماسي مانشستر المكون من أليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد وأنتوني وجادون سانشو وتيريل مالاسيا، طالبوا في وقت سابق بالرحيل عن النادي.