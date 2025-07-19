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الرياضة

ليدز يتفق مع هوفنهايم على ضم ستاخ

ليدز يتفق مع هوفنهايم على ضم ستاخ
19 يوليو 2025 21:33

 
لندن (د ب أ)


توصل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي هوفنهايم الألماني لضم لاعب خط الوسط الدولي أنطون ستاخ مقابل 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني). 

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ستاخ سينضم إلى ليدز بعقد لمدة أربع سنوات.
ومن المقرر أن يصبح ستاخ سادس صفقة يبرمها ليدز هذا الصيف، وفي حال انضمامه إلى الفريق سيلعب إلى جوار الأيرلندي شون لونجستاف، الذي انتقل إلى ليدز مقابل 12 مليون جنيه إسترليني قادماً من صفوف نيوكاسل يونايتد.
وأبرم ليدز خمس صفقات هذا الصيف، حيث تعاقد مع المدافعين سيباستيان بورناو وجاكا بيجول وجابرييل جودموندسون، بالإضافة إلى المهاجم الألماني لوكاس نميشا وكذلك لونجستاف.

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