كلباء يخوض «الودية الثانية» في سلوفينيا



فيصل النقبي (كلباء)

يواصل كلباء تحضيراته المكثفة في المعسكر الخارجي في سلوفينيا، استعداداً لخوض «الودية الثانية»، يوم الاثنين أمام أحد الفرق السلوفينية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي اللقاء وسط حالة من التركيز والجدية في التدريبات، بعدما خرج الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوك رازوفيتش بمؤشرات إيجابية من «الودية الأولى»، والتي أتاحت الفرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم الأداء الفني والبدني للعناصر الأساسية والبدلاء.

وأبدى الجهاز الفني ارتياحه لمردود الفريق في التجربة الأولى، مؤكداً أنها مثلت محطة مهمة في مشوار الإعداد، ومهدت الطريق لتصحيح بعض الجوانب التكتيكية قبل المواجهة المقبلة، ويسعى رازوفيتش لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال «الودية» المقبلة، بهدف تعزيز الانسجام وتصعيد وتيرة الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويُعد المعسكر محطة أساسية في خطة التحضيرات التي تعتمد على التنوع في الأحمال البدنية والتكتيكية، إلى جانب الاحتكاك الخارجي مع فرق مختلفة، لضمان أفضل استعداد ممكن لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين».