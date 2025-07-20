«الإمارات للدراجات».. تفوق ثنائي في «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



حقق فريق «الإمارات -إكس آر جي»، تفوقاً ثنائياً، في سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، بعدما حسم البلجيكي تيم ويلينز «المرحلة 15»، وواصل تادي بوجاتشار اعتلاء صدارة الترتيب العام.

ونجح ويلينز في إنهاء المرحلة «15» التي امتدت لمسافة 169.3 كلم، بثبات وانفراد تام في صدارة الترتيب بزمن 3:34:09 ساعة، وبفارق دقيقة و28 ثانية عن فيكتور كامبينارتس من فريق فيسما.

وتعتبر هذه المرحلة الخامسة التي يحقق فيها دراجو فريق «الإمارات -إكس آر جي»، المركز الأول، حيث سبق أن انتزع تادي بوجاتشار نجم الفريق، الفوز في أربع مراحل، وحافظ على موقعه في صدارة الترتيب بإجمالي زمن يبلغ 54:20:44 ساعة.

ويبتعد بوجاتشار صاحب «القميص الأصفر» حالياً عن مطارده المباشر الدنماركي جوناس فينيجارد، بفارق 4 دقائق و13 ثانية.

ويواصل بوجاتشار «حامل اللقب» خطواته الواثقة نحو التتويج باللقب للمرة الرابعة، وذلك مع تبقي 6 مراحل، حيث سيكون يوم الغد مخصصاً للراحة، قبل أن تستكمل المنافسات إلى 27 يوليو الجاري.