أوليفر كان يعود إلى التلفزيون



برلين (د ب أ)



يعود أوليفر كان للعمل مجدداً بالتلفزيون الألماني في الموسم المقبل، وذلك بعد عامين من إقالته من منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ.

سيكون أوليفر كان ضيفاً على برنامج جديد بقناة «سكاي» ألمانيا سيبث كل يوم خميس لمناقشة قضايا كرة القدم.

وأكد مسؤول بقناة سكاي لوكالة الأنباء الألمانية، أن كان لن يكون ضمن الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».

وسبق أن ارتبط اسم أوليفر كان بالانضمام لمجلس إدارة نادي هيرتا برلين، وتردد أيضاً أنه فشل في محاولة لشراء نادي بورتو.

واعتزل نجم وحارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق كرة القدم في 2008، وبعدها أصبح ضمن الاستوديو التحليلي لقناة «زد دي إف» حتى تقلد منصبه الإداري في النادي البافاري عام 2021، وبقي كان «56 عاماً» في منصبه عامين فقط، وتعرض للإقالة في أعقاب إقالة يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق.