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الرياضة

الفجيرة يعزز صفوفه بـ 5 لاعبين

الفجيرة يعزز صفوفه بـ 5 لاعبين
21 يوليو 2025 11:30

فيصل النقبي (الفجيرة) 

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في إطار تحضيراته المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، أعلن نادي الفجيرة عن ضم 5 لاعبين، لتعزيز صفوف الفريق الأول، ضمن خطة الإدارة الفنية لتدعيم مختلف المراكز، ورفع مستوى التنافس داخل التشكيلة.
وشملت التعاقدات الجديدة، فهد باروت، وسلطان فايز، وعامر خليفة، وأحمد يعقوب، إلى جانب اللاعب محمد ديوب، الذي يُعد إضافة قوية للخط الأمامي بفضل إمكاناته البدنية والفنية العالية.
وتأتي هذه الصفقات في سياق حرص إدارة النادي على بناء فريق متكامل قادر على المنافسة وتقديم مستويات متميزة خلال الموسم المقبل، حيث يُعوّل الجهاز الفني على العناصر الجديدة لتقديم الإضافة المطلوبة، وتحقيق طموحات جماهير الفجيرة في استعادة موقع الفريق بين الكبار.
ومن المنتظر أن يواصل الفريق تحضيراته بمعنويات مرتفعة، مع دمج العناصر الجديدة في البرنامج التدريبي، تمهيداً لخوض تحديات الموسم بروح جديدة وثقة عالية.

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