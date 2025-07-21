العين تستضيف «وايلد كارد ماتش» بين بطلي العالم للشطرنج

العين (وام)

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، استضافة تحدي «وايلد كارد ماتش» بين بطل العالم 2024، الأستاذ الدولي الكبير نوجيربيك كازيبيك، من كازاخستان، وبطل العالم 2025، الأستاذ الدولي الكبير براناف فيناكيتش، من الهند، في مواجهة من جولتين كلاسيكيتين يومي 22 و23 يوليو الجاري.

وتقام المباراة في استاد هزاع بن زايد، بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، لمنح بطاقة «وايلد كارد الآسيوية»، والمؤهلة لبطولة «جراند سويس 2025»، في أوزبكستان سبتمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، ويديرها الدولي أحمد النعيمي رئيساً للحكام، والحكمة الدولية موزة المعمري مساعدة له.