64 سباقاً في برنامج موسم «هيئة سباق الخيل»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم (2025 - 2026)، والذي ينطلق 25 أكتوبر المقبل من «مضمار أبوظبي للسباق».

ويعكس برنامج الموسم التزام دولة الإمارات بتطوير سباقات الخيل وتعزيز تنافسيتها، حيث يضم مجموعة متميزة من سباقات الخيول العربية الأصيلة والمهجنة.

ويأتي الموسم الجديد امتداداً للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة، ليُرسّخ مكانة الدولة كمحطة رئيسية على خريطة السباقات العالمية، بفضل المستوى الاحترافي للتنظيم، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع.

ويضم الموسم الجديد 64 أمسية سباق موزعة على خمسة مضامير رئيسية تشمل «مضمار أبوظبي» الذي يستضيف 16 أمسية، و14 أمسية في «مضمار العين»، و11 أمسية في «مضمار جبل علي»، إلى جانب 6 أمسيات في «مضمار الشارقة»، كما يحتضن «مضمار ميدان» 16 أمسية، تتوّج بالأمسية الأهم على مستوى العالم، أمسية «كأس دبي العالمي».

تنطلق النسخة الجديدة من موسم سباقات الخيل يوم السبت 25 أكتوبر 2025 من «مضمار أبوظبي للسباق»، وتتوالى انطلاقات المضامير الأخرى، حيث يبدأ «مضمار جبل علي» موسمه في 1 نوفمبر، ويدشّن «مضمار ميدان» موسمه في 7 نوفمبر، يليه موسم سباقات «مضمار العين» في 9 نوفمبر، ثم «مضمار الشارقة» في 16 نوفمبر.

ويمثل مضمار العاصمة أبوظبي منصة رئيسية للسباقات الكلاسيكية المهمة، حيث يستضيف هذا الموسم سباق «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» الذي يُعد أحد أهم السباقات في المنطقة، ويجمع نخبة الفرسان ومُلاك الخيول العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم.أما «مضمار ميدان»، الوجهة الأبرز لسباقات الخيل في المنطقة والعالم، فيختتم موسمه في 28 مارس 2026، بالأمسية الأغلى في روزنامة السباقات الدولية، وهي أمسية «كأس دبي العالمي» في نسختها الثلاثين التي تجمع نخبة الخيول العالمية في حدث يترقبه عشاق الفروسية حول العالم.

ويُكرّس «مضمار الشارقة» موسمه لاحتضان عدد من البطولات النوعية، أبرزها «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة»، إضافة إلى «كأس مجلس التعاون الخليجي لسباق الخيل»، و«بطولة كأس سمو ولي عهد الشارقة»، و«كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، وهي الجولة الافتتاحية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وتتضمن أجندة «مضمار العين» مجموعة من السباقات المميزة التي تسلط الضوء على تنوّع المنافسات وثراء الموسم، من أبرزها «يوم سباق العين للميل»، بالإضافة إلى سلسلة «ماراثون العين». ويواصل مضمار جبل علي تألقه من خلال بطولاته التي تُشكّل جزءاً أصيلاً من ذاكرة السباقات في الدولة؛ «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة»، و«جبل علي ستيكس» وهي سباقات تحظى بجماهيرية واسعة وإقبال كبير من المشاركين.