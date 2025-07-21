ليفربول يقترب من ضم الفرنسي إيكيتيكي

لندن (أ ف ب)

توصل ناديا آينتراخت فرانكفورت الألماني وليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال مهاجم الأول الفرنسي هوجو إيكيتيكي إلى الثاني في صفقة بلغت 69 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار)، بالإضافة إلى حوافز تقدر بـ 13.5 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن إيكيتيكي سيخضع للفحص الطبي غداً الثلاثاء، قبل أن يلتحق بفريقه الذي وصل إلى هونج كونج اليوم، في جولة آسيوية استعداداً للموسم الجديد.

وفي حال انضمام إيكيتيكي (23 عاماً) رسمياً إلى ليفربول بطل إنجلترا الموسم الماضي، يكون خامس لاعب ينتقل إلى صفوف الـ «ريدز» في الأسابيع الأخيرة بعد الألماني فلوريان فيرتز، والمجري ميلوش كيركيز، والحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي، والهولندي جيريمي فريمبونج.

وسجل إيكيتيكي 22 هدفاً في 48 مباراة الموسم الماضي في صفوف فرانكفورت، بينها 15 في الدوري الألماني.

ويأتي اقتراب ليفربول من التعاقد مع إيكيتيكي بعد إخفاقه في صفقة ضم السويدي ألكسندر أيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، المقدرة قيمته بـ150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار).