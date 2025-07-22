الأهلي السعودي يضم الخيبري

الرياض (د ب أ)

أنهت شركة نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع المدافع السعودي عبدالإله الخيبري، قادماً من نادي الرياض، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويلتحق اليوم الخيبري ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي الحالي، استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026.

ويعد التعاقد مع الخيبري بمثابة صفقة أهلاوية جديدة حرص فيها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على دعم عناصر الفريق بأسماء محلية سعودية. عبدالإله محمد الخيبري من مواليد 22 مايو عام 1997، ويلعب في خط الدفاع، ويتميز باللعب بالقدم اليسرى.