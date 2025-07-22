الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي السعودي يضم الخيبري

الأهلي السعودي يضم الخيبري
22 يوليو 2025 14:08

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بعد الهلال.. الأهلي يرفض المشاركة في «السوبر السعودي»
فينيسيوس يودّع ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي عالمي

أنهت شركة نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع المدافع السعودي عبدالإله الخيبري، قادماً من نادي الرياض، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ويلتحق اليوم الخيبري ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي الحالي، استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026.
ويعد التعاقد مع الخيبري بمثابة صفقة أهلاوية جديدة حرص فيها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على دعم عناصر الفريق بأسماء محلية سعودية. عبدالإله محمد الخيبري من مواليد 22 مايو عام 1997، ويلعب في خط الدفاع، ويتميز باللعب بالقدم اليسرى.

الأهلي السعودي
أهلي جدة
الدوري السعودي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل سفيرة الولايات المتحدة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفيرة الولايات المتحدة
اليوم 15:12
وسام أبو علي يعتذر للأهلي المصري ويقترب من الدوري الأميركي
الرياضة
وسام أبو علي يعتذر للأهلي المصري ويقترب من الدوري الأميركي
اليوم 15:11
رجل يمشي بالقرب من قوارب سياحية راسية في خليج هالونج بفيتنام
الأخبار العالمية
العاصفة "ويفا" تضرب فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة
اليوم 15:09
الحمرية يكتشف المواهب في أسبوع «أنا رياضي»
الرياضة
الحمرية يكتشف المواهب في أسبوع «أنا رياضي»
اليوم 15:00
شعار «تحقيق أمنية»
الترفيه
"تحقيق أمنية" تستعرض إنجازاتها خلال النصف الأول
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©