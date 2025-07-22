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الرياضة

ليفربول يودع مدافعه السابق

ليفربول يودع مدافعه السابق
22 يوليو 2025 15:35

لندن (د ب أ)

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توفي جوي جونز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب ويلز السابق لكرة القدم، اليوم، عن عمر يناهز 70 عاماً.
ولعب جونز 100 مباراة خلال ثلاث سنوات حافلة بالألقاب مع ليفربول بين عامي 1975 و1978، توج خلالها بكأس أوروبا مرتين، والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة.
وشارك الظهير الأيسر، المولود في لاندودنو، في 72 مباراة دولية مع منتخب ويلز، حيث بدأ وأنهى مسيرته في فريق ريكسهام الويلزي بعد فترات لعب قضاها بملعب «أنفيلد»، وكذلك مع فريقي تشيلسي وهدرسفيلد تاون الإنجليزيين أيضاً.
وكتب ميكي توماس، زميل جونز السابق في منتخب ويلز، على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «هذا الصباح فقدت أعز أصدقائي وتوأم روحي، سير جوي، ذكرياتنا لن تزول أبداً.. اليوم قلبي محطم، أحبك يا سير جوي، ارقد في سلام، أتقدم بأحر التعازي لجانيس وجميع أفراد العائلة». وخلال مشواره مع ريكسهام، فاز جونز بكأس ويلز، وساهم في تأهل الفريق لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1974.
جاء في منشور لريكسهام على موقع «إكس»: «يشعر النادي بحزن عميق لوفاة أسطورة النادي جوي جونز، لقد كان أسطورة حقيقية للنادي، داخل الملعب وخارجه، كرس وقته لكل من التقى به، وسيفتقده كل من عرفه».

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