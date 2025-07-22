صدارة مشتركة في افتتاح البطولة العربية للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء، بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 ألف دولار.

حضر افتتاح الجولة الأولى بشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والدكتورة مليحة المازمي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وحسين خوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود.

وشهدت الجولة الأولى في جميع الفئات صدارة مشتركة على المراكز الأولى، حيث تصدر المركز الأول في فئة تحت 20 سنة، 8 لاعبين من بينهم الإماراتي محمد سعيد الليلي برصيد نقطة كاملة، وفي نفس الفئة للفتيات، تصدرت 4 لاعبات المقدمة وهن التونسية ياسمين الجميعي، والفلسطينية تقوى الحموري، والمغربية وصال الشربيني برصيد نقطة كاملة.

وتقاسم 11 لاعباً قمة فئة تحت 18 سنة للذكور بعد تحقيق الفوز الأول، يتقدمهم التونسي فريج شادلي ومواطنه يوسف السخيري، بالإضافة إلى لاعبين من المغرب ومصر والعراق، والإمارات، فيما تصدر 6 لاعبات قمة نفس الفئة للإناث، تتقدمهن الفلسطينية إيمان صوان، وشهد بقية الفئات صدارة مشتركة، كونها الجولة الأولى، وجميع اللاعبين واللاعبات الذين حققوا الفوز الأول دخلوا ضمن قائمة الصدارة.

وقال حسين خوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «يسعدنا التواجد والمشاركة في البطولة العربية بالدار البيضاء، ونتوجه بالشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، على كل الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، والجامعة الملكية المغربية للشطرنج على التنظيم الرائع وحسن الاستضافة».

وأضاف أن الشطرنج العربي يعتمد على هذه المواهب في المستقبل، وقاعدة شطرنجية كبيرة للعبة في الوطن العربي، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة على مستوى الإنجازات العالمية.