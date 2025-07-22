الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين

600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
22 يوليو 2025 18:00


العين (الاتحاد)
يستضيف استاد خليفة بن زايد بالعين، بداية من الغد منافسات البطولة الدولية للتايكواندو «جي تي إف»، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.
وتتضمن البطولة منافسات مختلفة أبرزها القتال الحر، وكسر الألواح، واختبارات الأحزمة، إلى جانب بطولة الفئات الملونة التي تستهدف اللاعبين من مختلف المستويات.
وتنظم البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو «جي تي إف»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجاء الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي بفندق «إيلا جراند» في العين.
وأشار سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، إلى الدور المجتمعي للبطولة، وأثرها في نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز أسلوب الحياة النشط، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الاتحاد المستمر لمثل هذه المبادرات النوعية.
وقال عبدالله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية، وتم الإعداد لها وفق أعلى المعايير التي تتماشى مع المكانة العالمية للدولة في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية.
وتوجه دامير خليلوف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو (جي تي إف)، بالشكر إلى دولة الإمارات، واللجنة المنظمة والشركاء، واللجان المختلفة على استضافة الحدث في مدينة العين، معبراً عن رغبته بالمزيد من التعاون لنشر اللعبة في الإمارات، لتجسيد قيم التنافس الشريف، والروح الرياضية، والتبادل الثقافي.
من جانبه أكد سعيد الظاهري ممثل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أهمية الفعاليات الدولية في تعزيز مكانة منطقة العين كوجهة رياضية وسياحية عالمية، والقيمة الثقافية والرياضية التي تضيفها للمنطقة، ودورها في جذب الزوار، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.

أخبار ذات صلة
250 لاعباً في برامج بناء القدرات وتنمية المهارات بالشارقة
منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب
التايكواندو
استاد خليفة بن زايد بنادي العين
اتحاد التايكواندو
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
اليوم 18:30
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
الأخبار العالمية
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
اليوم 18:20
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
اليوم 18:04
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
الرياضة
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
اليوم 18:00
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
علوم الدار
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©