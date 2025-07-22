600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين



العين (الاتحاد)

يستضيف استاد خليفة بن زايد بالعين، بداية من الغد منافسات البطولة الدولية للتايكواندو «جي تي إف»، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

وتتضمن البطولة منافسات مختلفة أبرزها القتال الحر، وكسر الألواح، واختبارات الأحزمة، إلى جانب بطولة الفئات الملونة التي تستهدف اللاعبين من مختلف المستويات.

وتنظم البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو «جي تي إف»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجاء الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي بفندق «إيلا جراند» في العين.

وأشار سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، إلى الدور المجتمعي للبطولة، وأثرها في نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز أسلوب الحياة النشط، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الاتحاد المستمر لمثل هذه المبادرات النوعية.

وقال عبدالله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية، وتم الإعداد لها وفق أعلى المعايير التي تتماشى مع المكانة العالمية للدولة في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية.

وتوجه دامير خليلوف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو (جي تي إف)، بالشكر إلى دولة الإمارات، واللجنة المنظمة والشركاء، واللجان المختلفة على استضافة الحدث في مدينة العين، معبراً عن رغبته بالمزيد من التعاون لنشر اللعبة في الإمارات، لتجسيد قيم التنافس الشريف، والروح الرياضية، والتبادل الثقافي.

من جانبه أكد سعيد الظاهري ممثل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أهمية الفعاليات الدولية في تعزيز مكانة منطقة العين كوجهة رياضية وسياحية عالمية، والقيمة الثقافية والرياضية التي تضيفها للمنطقة، ودورها في جذب الزوار، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.