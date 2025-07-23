نجم ليفركوزن يريد العودة إلى «البريميرليج»!



دوسلدورف (د ب أ)



تمسك الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لنادي باير ليفركوزن الألماني ببقاء نجمه خط وسطه السويسري جرانيت تشاكا.

وأفاد موقع «ذا أتليتيك» الإلكتروني، بأن تشاكا، توصل لاتفاق للانتقال إلى سندرلاند، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقاً للتقرير، يعطي تشاكا «32 عاماً» الأولوية للانتقال إلى سندرلاند على أي عروض أخرى، لكن المفاوضات بين الناديين بشأن لاعب الوسط السويسري المخضرم لا تزال جارية.

وقال تين هاج في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية «جرانيت هو القائد، لقد وقع عقداً لمدة خمس سنوات هنا، ويتبقى له ثلاث سنوات، إنه مهم جداً بالنسبة لنا ولن نسمح له بالرحيل».

ويرتبط تشاكا بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2028، لكن موقع ذا أثليتيك ذكر أنه طلب من النادي الألماني الإسراع في إتمام الصفقة.

وفي حديثه لشبكة «سكاي»، قال خوسيه نوجيرا، وكيل أعمال تشاكا «توصلنا لاتفاق مع سندرلاند، جرانيت يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

أضاف نوجيرا «سندرلاند يرحب به، وهو يريد قبول هذا التحدي، نأمل أن يوافق ليفركوزن على طلب انتقاله وأن يتوصل الناديان لاتفاق قريباً».

ولعب لاعب أرسنال الإنجليزي السابق دوراً محوريا مع ليفركوزن خلال موسميه مع النادي بالدوري الألماني، حيث أسهم في فوزه بالثنائية المحلية «الدوري الألماني وكأس ألمانيا» في موسم 2023 - 2024، دون أن يتلقى الفريق أي خسارة.