روما يستعين بخدمات «موهبة العشرين»



لندن (أ ف ب)

انتقل المهاجم الإيرلندي الدولي إيفان فيرجوسون من برايتون إلى روما الإيطالي، كما أعلن الناديان الأربعاء، وظهر فيرجوسون (20 عاماً) إلى الأضواء في سن صغيرة بتسجيله 10 أهداف في صفوف برايتون موسم 2022-2023، الذي شهد أيضاً خوضه باكورة مبارياته الدولية مع منتخب بلاده.

سجل ثلاثية في مرمى نيوكاسل عندما كان في الثامنة عشرة، قبل أن يتراجع مستواه بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها.

وعموماً، خاض فيرجوسون 80 مباراة في صفوف برايتون وسجل 17 هدفاً، وأعير الموسم الماضي إلى وستهام اللندني، وخاض في صفوفه 8 مباريات من دون أن يسجل أي هدف.

وقال روما في بيان: «نادي روما سعيد بإعلان التعاقد مع إيفان فيرجوسون من برايتون، سينتقل فيرجوسون إلى روما على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء».

أما مدرب برايتون الألماني فابيان هورتسيلير فقال: «عانى فيرجوسون من أوقات صعبة خلال الموسم الماضي لا سيما في ظل الإصابات التي لم تسمح له بخوض سلسلة طويلة من المباريات».

وأضاف «لقد تخطى الإصابات وعاد في حالة صحية جيدة، والآن يتطلع إلى اللعب باستمرار. إنها فرصة مثيرة في دوري قوي».