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الرياضة

راشفورد: برشلونة «منزلي»!

راشفورد: برشلونة «منزلي»!
24 يوليو 2025 07:50

برشلونة (د ب أ)


قال الجناح الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد إن برشلونة جعله يشعر «وكأنه في المنزل»، بعد انضمامه إلى بطل الدوري الأسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة.

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وانضم راشفورد «27 عاماً» إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويتضمن اتفاق النادي الكتالوني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خياراً لجعل الصفقة دائمة. وقال راشفورد في مؤتمر صحفي: «أريد أن أفوز بأكبر عدد من الألقاب، وأشعر أن برشلونة هو نادٍ ضخم في عالم كرة القدم، لذا فهو المكان المثالي بالنسبة لي». 
وأضاف راشفورد في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «رأيتم الفريق في الموسم الماضي، إن لديهم فريق شاب طموح وأريد إضافة صفاتي، وشخصيتي، وتحسين الفريق ومساعدتهم على الفوز».
واختتم راشفورد تصريحاته قائلا «يبدو الأمر وكأنني في المنزل، أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح، أنا متحمس للذهاب، ويتملكني الشغف للعب المباراة الأولى أمام الجماهير». 

الدوري الإسباني
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