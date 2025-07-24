ليفربول.. «الميركاتو الصيفي» بـ 342 مليون دولار



لندن (أ ب)



تعاقد نادي ليفربول، حامل لقب بطولة الإنجليزي لكرة القدم، مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليواصل الفريق الأحمر إنفاقه الضخم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد إيكيتيكي أحدث صفقة ضخمة يبرمها ليفربول بعد فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، ليصل إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمها في فترة الانتقالات الحالية إلى ما يقرب من 342 مليون دولار.

وانضم إيكيتيكي «23 عاماً، إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (5. 93 مليون دولار)، حيث وقع عقداً لمدة ست سنوات، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان عن التفاصيل، أن قيمة الصفقة قد ترتفع بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية (5. 13 مليون دولار).

ويبدو الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، حريصاً على تعزيز صفوف فريقه، الذي حقق لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، معادلاً الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

ويعتبر فيرتز، الذي انضم من باير ليفركوزن الألماني الشهر الماضي مقابل مبلغ يصل إلى رقم قياسي بريطاني قدره 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار)، أحد ألمع المواهب في أوروبا.

أما إيكيتيكي، فهو لاعب آخر تألق بالدوري الألماني (البوندسليجا) بعد رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

وأحرز إيكيتيكي 22 هدفاً في 48 مباراة مع فرانكفورت، الذي حقق ربحاً كبيراً من صفقة بيعه، بعدما قام بشرائه مقابل 19 مليون دولار فقط العام الماضي.

وتأتي صفقة انتقال إيكيتيكي بعد أسابيع من وفاة مهاجم ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سيارة في إسبانيا.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل مهاجمي ليفربول الآخرين، الأوروجواياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز، اللذين كانا هدفا لعدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولم يحتفظ ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ تتويجه بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 1982 و1984، أي قبل انطلاق عصر الدوري الممتاز بشكله الحديث.