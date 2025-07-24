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الرياضة

أرسنال يتعاقد مع مدافع فالنسيا

أرسنال يتعاقد مع مدافع فالنسيا
24 يوليو 2025 21:30

 
لندن (أ ف ب)

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تعاقد أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المنصرم، مع الإسباني كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا، ما رفع القيمة الإجمالية للتعاقدات الصيفية لنادي شمال لندن إلى 189 مليون دولار.
وانضم الإسباني الدولي الفارع الطول لمنتخب ما دون 21 عاماً إلى صفوف أرسنال مقابل حوالي 13 مليون جنيه استرليني، مع مكافآت تتعلق بالأداء، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن العقد يمتد لخمس سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.
وبات ابن الـ 21 عاماً خامس صفقة يجريها أرسنال في الأسابيع الأخيرة، حيث سيلعب دوراً محورياً في قلب الدفاع إلى جانب الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي جابريال.
وسيتواجد موسكيرا الذي لعب مع فالنسيا 41 مباراة في الموسم المنصرم، مع أرسنال للمشاركة في الجولة التي سيخوضها في سنغافورة وهونج كونج تحضيراً للموسم المقبل.
قال موسكيرا لموقع أرسنال الرسمي «يعني لي ذلك الكثير. كان هناك الكثير من الجهد والعمل الدؤوب خلف كل هذا».
وأضاف «سنحت الفرصة ولم يكن بإمكاني التخلي عنها، انضم إلى فريق تاريخي وكبير، عندما تصل إلى هنا مع عائلتك، تشعر بروعة المكان».
في المقابل، أثنى مواطن موسكيرا، مدرب أرسنال ميكل أرتيتا على لاعبه الجديد واصفا إياه بـ «لاعب ذكي مع سرعة جيدة، بإمكانه اللعب في المحور وعلى الجانبين».
والتحق موسكيرا بالوافدين الجدد كل من مواطنيه لاعب الوسط الإسباني مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاجا والدنماركي كريستيان نورجارد ونوني مادويكي.
ويستهل أرسنال الذي حلّ وصيفاً لبطل «البريميرليج» في المواسم الثلاثة الأخيرة، حملته في موسم 2025-2026 بمواجهة مانشستر يونايتد في 17 أغسطس المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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