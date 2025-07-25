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الرياضة

يوفنتوس.. «صفقة برتغالية»

يوفنتوس.. «صفقة برتغالية»
25 يوليو 2025 08:16

لندن (د ب أ) 

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انضم المدافع جواو ماريو  إلى  يوفنتوس الإيطالي، قادماً من بورتو البرتغالي. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب البرتغالي البالغ «25 عاماً»، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، انضم إلى بورتو وهو في الثامنة  من عمره، لكنه وقع على عقد يربطه بيوفنتوس حتى يونيو 2030، وذلك مقابل 12 مليون يورو «4. 10 مليون جنيه إسترليني». 
وخاض ماريو أول مبارياته مع بورتو منذ خمسة أعوام، بعدما لعب في صفوف الناشئين، وشارك في 181 مباراة، وسجل خمسة أهداف. 
كما أنه شارك  في خمس مباريات مع المنتخب البرتغالي، وجاءت مشاركته الأولى في نوفمبر عام 2023 أمام ليختشنتاين. 
وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: «مرحبا بك في يوفنتوس جواو، لا يمكننا الانتظار حتى نراك على أرض الملعب».
من جانبه، أشاد نادي بورتو بمدافعه السابق  عبر موقعه الرسمي قائلاً: «مع تأكد مغادرة جواو ماريو إلى إيطاليا، النادي يوجه الشكر له على  كل ما قدم في آخر 16 موسماً، ونتمنى له الأفضل في المرحلة المقبلة من مسيرته».

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