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الرياضة

أحمد بالهول الفلاسي: «دبي مولاثون» تعزز جودة الحياة

أحمد بالهول الفلاسي: «دبي مولاثون» تعزز جودة الحياة
25 يوليو 2025 14:13

 
دبي (الاتحاد)

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ثمن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، المبادرة المجتمعية النوعية «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً أنها تجسّد رؤية رائدة في جعل الرياضة أسلوب حياة، ومكوناً رئيساً في جهود الارتقاء بالصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة.
وأشار معاليه إلى أن المبادرة تعد خطوة متقدمة تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية جودة الحياة في دبي، من خلال ما تتيحه من أنشطة رياضية مبتكرة ضمن بيئات داخلية آمنة ومكيّفة تشجع على المشاركة المجتمعية بمختلف فئاتها، وترسخ ثقافة النشاط البدني خلال موسم الصيف.
وقال معالي الدكتور الفلاسي: تمثل مبادرة «دبي مولاثون» نموذجاً ملهماً للمبادرات التي تترجم توجّهات القيادة إلى برامج عملية تعزّز من التواصل المجتمعي، وتوسع من نطاق ممارسة الرياضة ركيزة أساسية في نمط الحياة اليومي. ونؤكد في وزارة الرياضة التزامنا بدعم هذه المبادرة، وتوسيع دائرة الشراكات الفاعلة التي تكرس دور الرياضة المجتمعية في تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتعزيز الرفاه المجتمعي في الدولة. كما نشيد بتوجيهات سموه المستمرة لابتكار مبادرات مجتمعية متميزة تجسد التكامل بين الرياضة والحياة الاجتماعية، وتسهم في توظيف المساحات والمراكز العامة كمرافق تفاعلية داعمة لنمط حياة صحي ومتوازن. 

أحمد بالهول
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة المجتمعية
وزارة الرياضة
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