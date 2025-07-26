رادوكانو وفرنانديز إلى نصف نهائي «واشنطن»

واشنطن (أ ف ب)



بلغت البريطانية إيما رادوكانو، والكندية ليلى فرنانديز الدور نصف النهائي لدورة واشنطن للتنس (500 نقطة) بفوز الأولى على اليونانية مريا سكَّاري 6-4 و7-5، والثانية على مواطنتها تايلور تاونسند 6-4 و7-6 في ربع النهائي.

وباتت رادوكانو على مشارف بلوغ أول مباراة نهائية لها منذ تتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عام 2021 عندما تغلبت على فرنانديز التي قد تكون منافستها في المباراة النهائية.

وهو أول دور نصف نهائي تبلغه رادوكانو التي غابت عن معظم عام 2023 بسبب جراحة في اليد والكاحل وجزء من العام الماضي بسبب إصابة في القدم اليسرى، منذ العام الماضي في نوتنجهام الإنجليزية.

وحققت البريطانية فوزها في أجواء حارة بلغت 35 درجة مئوية، وقالت «كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضتها في حياتي من حيث الظروف الجوية»، مضيفة «أنا سعيدة جداً لأنني استطعت حسم المباراة في مصلحتي».

وتابعت «أعتقد أن الرطوبة هنا أيضاً تشعرني وكأنني فتحت فرنا للتو، وبقي مفتوحاً، ورأسي فيه، هكذا أشعر».

وتلتقي رادوكانو في دور الأربعة مع الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة رابعة أو الروسية آنا كالينسكايا، فيما تلعب فرنانديز مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة أو البولندية ماجدالينا فريخ.