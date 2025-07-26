قيس يقود سلة الإمارات لـ «فوز مثير» على الكويت في «العربية»

علي معالي (أبوظبي)

نجح قيس عمر في قيادة منتخبنا الوطني لكرة السلة لانتصار مثير في الجولة الأولى بالبطولة العربية في نسختها رقم 26، والمقامة في مملكة البحرين على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وتألق قيس برمياته الثلاثية، ليعيد البسمة لمنتخبنا، بالفوز على الكويت 87 مقابل 79، بعد مواجهة مثيرة على مدار الشوطين، وظل التقدم في اللقاء من البداية للنهاية لصالح منتخبنا، وانتهت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحتنا بنتيجة 23-21 و23-19 و22-19، في حين كان الربع الأخير لمصلحة الكويت 20-19.

وقبل النهاية بدقائق معدودة وصل الفارق إلى نقطتين فقط لمصلحة منتخبنا، ولكن الإجادة الكاملة من قيس عمر في رميتين ثلاثيتين، قلبت الموازين تماماً، ليتوج قيس بلقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل أعلى رصيد من النقاط بالمنتخبين برصيد 26 نقطة، تلاه ديماركو لاعب منتخبنا أيضاً، والذي أجاد هو الآخر في الرميات الثلاثية، حيث سجل في 4 محاولات من أصل 7.

ونجح د. منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب، في قيادة المنتخب بكفاءة، من خلال التحكم المناسب في التغييرات، وكذلك طريقة اللعب المناسبة على مدار أرباع المباراة، وشهد المباراة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان، رئيس اتحاد السلة الجديد.

وعلق قيس عمر على المباراة، وقال: «نجحنا في الفوز بعد تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كاملة، وحالة التركيز الكبيرة في الملعب، وطبيعة كرة السلة الأخطاء، ولكن علينا التعايش معها خلال المباراة، وكانت ردة الفعل من زملائي في الملعب إيجابية للغاية بعد الوقوع في عدة أخطاء في الشوط الأول، تمت معالجتها في الشوط الثاني».

وقال راشد عبدالله، مدير المنتخبات الوطنية: «جهد مميز للغاية من اللاعبين، ومن مباراة لأخرى سيكون الانسجام والظهور أفضل، وهي خطوة أولى لنا بالبطولة، وهناك 3 لاعبين بالمنتخب يتواجدون للمرة الأولى مع الفريق، وبالتالي فهي خبرات وقيمة جديدة لهم في الفترات المقبلة».

وهنأ ديماركو لاعب منتخبنا زملاءه على ما قدموه في المباراة، وقال: «نجحنا في تحقيق فوز مهم في أول خطوة لنا بهذه النسخة العربية، وبذلنا الجهد الكبير على مدار شوطي المباراة، وعلينا الاستعداد المناسب لبقية مباريات البطولة».

أضاف: «في بطولة وليام جونز الودية التي لعبناها مؤخراً خسرنا الكثير من المباريات، ولكنها كانت بمثابة إعداد مهم للحدث الذي نشارك فيه حالياً».

من جهة أخرى، يلتقي منتخبنا غداً الأحد مع الجزائر في مباراة تحمل الكثير من التحديات، كما يلعب أيضاً منتخب مصر مع الكويت، والبحرين ضد تونس في ثالث أيام البطولة، التي تستمر منافساتها حتى الثاني من أغسطس المقبل.