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الرياضة

الألباني ماناج ينضم إلى الشارقة في معسكر النمسا

الألباني ماناج ينضم إلى الشارقة في معسكر النمسا
26 يوليو 2025 11:55

علي معالي (أبوظبي)

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انضم المهاجم الألباني راي ماناج (28 عاماً) إلى تدريبات فريق الشارقة في معسكره بالنمسا، قادماً من صفوف فريق سيفاس سبور التركي، واجتاز ماناج الفحوصات الطبية، ويبقى التوقيع الرسمي على التعاقد الذي سيمتد لموسمين في صفقة جيدة للغاية لهجوم «الملك»، بعد خلو مركز «رأس الحربة» من مهاجم قوي بعد رحيل البرازيلي ويلتون سواريز، وبذلك يُصبخ ماناج اللاعب الألباني الثاني في صفوف الشارقة، بعد انضمام فيتا فيتاي منذ فترة بسيطة.
ويعتبر ماناج من الركائز الأساسية في صفوف منتخب بلاده، وسوف يشكل نقلة مهمة لهجوم الشارقة الذي عانى خلال الموسم الماضي من ضياع عدد من الألقاب التي كانت متاحة لعدم وجود مهاجم صريح، والاعتماد على بدائل مختلفة لم تكن كافية لتحقيق البطولات، وكان عقد اللاعب سارياً مع فريقه التركي حتى 30 يونيو من العام المقبل، لكن نجاح الشارقة في التفاوض جعله ينتقل إلى «دورينا»، ليبدأ مرحلة جديدة من الاحتراف.
ويمتلك ماناج مسيرة كروية حافلة، بدأت في إيطاليا، مروراً بفريق إنتر ميلان، وعدة تجارب إعارة ناجحة، قبل أن يحطّ رحاله في برشلونة 2020، حيث برز مع الفريق الرديف، وشارك في تحضيرات الفريق الأول لموسم 2021-2022، لكنه لم يشارك رسمياً، لينتقل بعدها إلى سبيزيا الإيطالي، ثم واتفورد الانجليزي، وأخيراً سيفاس سبور التركي.
وتألّق ماناج بشكل لافت في تجربته الأخيرة مع سيفاس سبور، حيث سجل 30 هدفاً في موسمين، ما لفت أنظار عدة أندية تركية وأوروبية، قبل أن ينجح الشارقة في إتمام الصفقة بنجاح.
وعلى الصعيد الدولي، خاض ماناج 37 مباراة مع منتخب ألبانيا، سجل خلالها 8 أهداف، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب الأول.

الشارقة
النمسا
دوري أدنوك للمحترفين
ألبانيا
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