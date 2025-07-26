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الرياضة

قائد عام شرطة أبوظبي يُكرم الفائزين في بطولة العالم

قائد عام شرطة أبوظبي يُكرم الفائزين في بطولة العالم
26 يوليو 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، المشاركين في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء لعام 2025، والتي أقيمت في مدينة برمنجهام في الولايات المتحدة الأميركية، وحصد خلالها المشاركون 97 ميدالية في مختلف الألعاب الرياضية، ويُعد هذا الإنجاز النوعي إضافة جديدة لمسيرة الريادة والتميز الرياضي العالمي، ويعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولات العالمية.
وهنّأ معاليه المشاركين، مثمناً جهودهم وتمثيلهم المشرّف لشرطة أبوظبي في المحافل العالمية، مشيداً بتفانيهم وانضباطهم وتميّزهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، وتم التقاط الصور التذكارية.
وأشاد معاليه بالأداء البطولي والنتائج المتميزة التي حققها المنتخب، والتي جسدت كفاءة وجاهزية منتسبيها، وروح التحدي والعزيمة والإصرار على رفع راية دولة الإمارات في المحافل العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مدى الدعم الذي توليه القيادة الشرطية لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز قدرات كوادرها وحرصها على توفير بيئة تدريبية ورياضية متكاملة تُسهم في صقل المواهب.
وشارك منتخب شرطة أبوظبي في عدة مسابقات متنوعة، شملت الجوجيتسو، والكروس فت، والترايثلون، وسباقات الجري، والسباحة، والتجديف، والدراجات الهوائية، ورمي الرمح، محققاً 44 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و28 برونزية.
وأعرب المشاركون عن بالغ شكرهم وامتنانهم مؤكدين اللفتة لهذا التكريم والتي تجسد الدعم المستمر التي تتبناها القيادة الشرطية وتُعزز روح الانتماء والاعتزاز والذي يشكّل حافزًا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

شرطة أبوظبي
القائد العام لشرطة أبوظبي
برمنجهام
الولايات المتحدة الأميركية
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