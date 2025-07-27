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الرياضة

ويسا يهدد برينتفورد بعدم اللعب!

ويسا يهدد برينتفورد بعدم اللعب!
27 يوليو 2025 10:31

 
لندن (د ب أ)

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كشفت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن يوان ويسا مهاجم برينتفورد أجرى مناقشة ساخنة مع فيل جايلز المدير الرياضي للنادي، هدد خلالها بعدم اللعب مجدداً بصفوف الفريق إذا لم تتم الموافقة على انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد.
ويبقى ويسا «28 عاماً» محط اهتمام بالغ من نيوكاسل، ولكن برينتفورد سبق أن رفض عرضاً واحداً لبيع لاعبه.
وعاد ويسا من معسكر برينتفورد في البرتغال، استعداداً للموسم الجديد قبل أيام قليلة، لإجراء محادثات مع جايلز، أكد خلالها رغبته في الانتقال إلى نيوكاسل.
وأشارت مصادر إلى أن ويسا أبدى انزعاجه الشديد من رفض مسؤولي برينتفورد لانتقاله إلى نيوكاسل.
وأضافت أن ويسا يرى أن إدارة برينتفورد تراجعت عن اتفاق متبادل بينهما يسمح له بالرحيل إذا تلقى النادي عرضاً جيداً.
ولفتت (بي بي سي) إلى أن ويسا غاضب بشدة لدرجة دفعته لتهديد مسؤولي برينتفورد بعدم اللعب مجدداً مع الفريق إذا لم يتم السماح بانتقاله إلى نيوكاسل.
وتفاوض جايلز مع أيدي هاو نائب المدير الرياضي لنيوكاسل خلال آخر 24 ساعة، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد، وأكدت مصادر أن هذه الصفقة ربما تتم، رغم طول فترة المفاوضات.

 

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