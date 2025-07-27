الهند تؤكد أن ترشيح جوارديولا وتشافي «مجرد خدعة»!



نيودلهي (أ ف ب)



كشف الاتحاد الهندي لكرة القدم أن طلبات التدريب التي زُعم أنها من الإسبانيين بيب جوارديولا وتشافي هرنانديز لقيادة المنتخب الوطني، كانت مجرد خدعة.

وكان مدير المنتخب الوطني في الاتحاد الهندي سوبراتا بول صرّح بأن تشافي تقدم للوظيفة الشاغرة.

لكن الاتحاد الهندي نفى هذا الأسبوع صحة هذه الطلبات، وقال في بيان: «تلقى الاتحاد الهندي لكرة القدم بريداً إلكترونياً يتضمن طلبات من المدربين الإسبانيين بيب جوارديولا وتشافي هرنانديز، لم يتسن التأكد من صحة الطلبات، وتبين لاحقاً أن طلبات البريد الإلكتروني مزيفة».

ولم يُعلن سابقاً عن طلب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي.

وما زال منتخب الهند يبحث عن مدرب منذ استقالة المدرب الإسباني مانولو ماركيس في وقت سابق من هذا الشهر من منصبه، وذلك بعد عام واحد فقط وفوز واحد في ثماني مباريات.

أعلن الاتحاد الهندي عن الوظيفة الشاغرة، وقال لاحقاً إنه تلقى 170 طلباً.

ويحتل منتخب الهند المركز 133 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو أدنى تصنيف له منذ ما يقرب من عقد، ولم يفز إلا بمباراة واحدة من آخر 16 مباراة.