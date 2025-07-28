الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»

أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»
28 يوليو 2025 12:04

 
طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دي مينور يقتحم قائمة «توب 10» للاعبي التنس
دي مينور «البطل المحظوظ» في «واشنطن للتنس»


كشفت اليابانية نعمومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً في تصنيف اللاعبات المحترفات، عن انفصالها عن مدربها الفرنسي الشهير باتريك موراتوجلو بعد أقل من عام.
وقالت أوساكا في حسابها على أكس: «شكراً باتريك، كان التعلّم منك تجربة رائعة».
وكانت اليابانية المتوّجة بأربعة ألقاب جراند سلام، تعاقدت مع موراتوجلو الذي درّب الأميركية سيرينا وليامز حاملة لقب 23 بطولة كبرى لفترة طويلة، في سبتمبر 2024.
وابتعدت أوساكا عن الملاعب عام 2023 عقب إنجابها ابنتها شاي في 2023، ثم عانت في العودة إلى مستواها، وهي مصنفة في المركز الـ49 عالمياً راهناً.
وخرجت اليابانية من بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام من الدور الأول، كما ودّعت بطولة ويمبلدون من الدور الثالث.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
سيرينا وليامز
ويمبلدون
بطولة فرنسا المفتوحة
آخر الأخبار
زياد الرحباني
الترفيه
وداع حاشد لزياد الرحباني في بيروت
اليوم 12:26
«الإمارات للدراجات» حديث العالم بالإنجاز التاريخي
الرياضة
«الإمارات للدراجات» حديث العالم بالإنجاز التاريخي
اليوم 12:13
فتاة تلعب مع روبوت خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي
الذكاء الاصطناعي
مؤتمر الذكاء الاصطناعي.. روبوتات شبيهة بالبشر تلعب وترسم وتنجز المهام
اليوم 12:12
اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»
الرياضة
اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»
اليوم 12:10
أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»
الرياضة
أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©