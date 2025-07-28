أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»



طوكيو (أ ف ب)



كشفت اليابانية نعمومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً في تصنيف اللاعبات المحترفات، عن انفصالها عن مدربها الفرنسي الشهير باتريك موراتوجلو بعد أقل من عام.

وقالت أوساكا في حسابها على أكس: «شكراً باتريك، كان التعلّم منك تجربة رائعة».

وكانت اليابانية المتوّجة بأربعة ألقاب جراند سلام، تعاقدت مع موراتوجلو الذي درّب الأميركية سيرينا وليامز حاملة لقب 23 بطولة كبرى لفترة طويلة، في سبتمبر 2024.

وابتعدت أوساكا عن الملاعب عام 2023 عقب إنجابها ابنتها شاي في 2023، ثم عانت في العودة إلى مستواها، وهي مصنفة في المركز الـ49 عالمياً راهناً.

وخرجت اليابانية من بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام من الدور الأول، كما ودّعت بطولة ويمبلدون من الدور الثالث.