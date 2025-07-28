إصابة ماجد حسن في معسكر الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



خرج ماجد حسن من معسكر الشارقة، بعد الإصابة بـ «كدمة» قوية في الركبة اليسرى، خلال المباراة الودية أمام كارباتو الأوكراني، ويحتاج إلى علاج لمدة شهر تقريباً، وبالتالي يغيب عن «الملك» في بداية الموسم، كما أنه لن ينضم الآن إلى المنتخب الأول الذي يستعد لخوض «المرحلة الرابعة» من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وغادر خماسي «الملك» للحاق بالمنتخب الأولمبي في إسبانيا، وهم ضاري فهد، خالد توحيد، فهد جاسم، مطر زعل، ومايد الكأس، وبذلك يتقلص عدد لاعبي الشارقة في المعسكر إلى 21 لاعباً، ويخوض الفريق آخر مبارياته الودية أمام الشباب السعودي 3 أغسطس المقبل، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن 5 أغسطس.

ويقود الصربي ميلوش المدير الفني للشارقة تدريبات الفريق على فترتين يومياً وسط معنويات عالية، ورغم عدم وجود 9 لاعبين، إلا أن المعسكر يشهد أجواءً حماسية وتنافساً بين اللاعبين لحجز أماكنهم في القائمة الأساسية.