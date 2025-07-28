«فيسبيرتيليو».. آمال كبيرة على «نجمة السرعة»

عصام السيد (أبوظبي)

تم تسجيل المهرة «فيسبيرتيليو» للشراع للسباقات، العائدة إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، ضمن سباقات السرعة في كل من أيرلندا وإنجلترا، بعد انسحابها من سباق مينستريل ستيكس نهاية الأسبوع.

وكانت المهرة مرشحة للمشاركة في سباق المجموعة الثانية في مضمار كوراه، ولكن عندما تم تغيير وصف الأرضية من «جيدة» إلى «مُوحلة»، اختار المدرب ويلي ماكريري الاحتفاظ بها على أرض أكثر ملاءمة.

وتسعي «فيسبيرتيليو» ابنة «نايت أوف ثندر» الفائزة بسباق ألفا سينتاوري للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، إلى إثبات أنها أفضل نجوم السرعة هذا الموسم، وأُدرج سباق فينيكس سبرينت ستيكس على جدول الأعمال، على مسافة ستة فيرلونج في سباق المجموعة الثالثة في مضمار كوراه، مع كأس سبرينت في هايدوك كهدف بعيد المدى في وقت لاحق من العام.

وقال ماكريري عن انسحاب فيسبيرتيليو: «لقد تغير وضع الأرض فقط، واعتقدت أن ذلك قد يُخفف من وطأة سباقها السريع، وكنا قد قررنا تأجيلها، فهناك سباقان آخران لها، لقد شاركت في سباق فينيكس سبرينت ستيكس في مضمار كوراه، ويمكننا المشاركة فيه، ثم ربما نلقي نظرة على كأس هايدوك سبرينت، لقد ظهرت المهرة البالغة من العمر الأربع سنوات هذا العام أقوى بكثير، وأشبه بسباقات السرعة، على ما أعتقد، وآمل أن أكون محقاً، علينا أن نمنحها فرصة أخرى في فئة المجموعة الأولى في مرحلة ما، أعتقد أن الركض السريع هو أسلوبها، وأعتقد أنها سريعة جداً».

وفي أحدث سباق تفوّقت «فيسبيرتيليو»، على غريمها «ماي ميت ألفي»، في سباق مضمار جبل علي داش ستيكس، محققة فوزاً مثيراً، وتمكنت من التفوق بفارق رأس، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1.25 طول «كينج جوان»، وقطعت البطلة المسافة البالغة 1200 متر في زمن قدره 1:12:76 دقيقة