دياز «الثاني عشر» في «قائمة عواجيز» بايرن ميونيخ!

معت الشامي (أبوظبي)



يشكل فلوريان فيرتز، نيكولاس وليامز، برادلي باركولا، وفولتمايد، قائمة «الانتقالات الفاشلة» التي حاول ضمها بايرن ميونيخ هذا الصيف، ولفترة طويلة بدا أن مهاجم ليفربول لويس دياز ربما يكون التالي في قائمة اللاعبين الذين لن ينضموا إلى بطل الدوري الألماني في «الميركاتو الصيفي».

وتحت قيادة آرني سلوت، قدّم دياز أفضل موسم له مع ليفربول منذ انضمامه من بورتو عام 2022، لكن تغيّر ديناميكيات سوق الانتقالات، يعني أن ليفربول فتح الباب أمام دياز لمغادرة النادي، واتفق ليفربول وبايرن ميونيخ على بيع اللاعب الكولومبي في صفقة بقيمة 75 مليون يورو، ووافق اللاعب «28 عاماً» بالفعل على شروط بايرن ميونيخ، وسيوقع عقداً حتى عام 2029.

وستكون هذه ثالث أكبر صفقة في تاريخ بايرن ميونيخ، بعد هاري كين (95 مليون يورو) ولوكاس هيرنانديز (80 مليون يورو)، كما تُمثل أيضاً ثالث أكبر مبلغ يحصل عليه ليفربول بعد فيليب كوتينيو (135 مليون يورو)، ولويس سواريز (81.72 مليون يورو)، وربما يكون المبلغ كافياً لليفربول لفتح الباب أمام انتقالات جديدة.

ويرى ليفربول بايرن ميونيخ وسيلة فعّالة لكسب المال لمواصلة نشاطه في سوق الانتقالات، وفي الواقع سبق لـ «الريدز» أن استخدم بايرن ميونيخ للتخلص من لاعب أكبر سناً وأكثر تكلفة، وفي صيف 2022، تعاقد بايرن ميونيخ مع ساديو ماني من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، وعانى اللاعب «30 عاماً» آنذاك مع بايرن، حيث سجل 7 أهداف، و5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري الألماني، وسرعان ما انتقل إلى النصر السعودي في الصيف التالي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، والآن يستعدون لتكرار السيناريو نفسه مع دياز.

لكن صحيفة بيلد الألمانية حذرت من تكرار سيناريو صفقة ماني، وذكرت الصحيفة «يجب أن تكون صفقة ماني بمثابة تحذير لبايرن ميونيخ، خاصة في وقت ينبغي فيه على النادي السعي لضمّ لاعبين أصغر سناً بدلاً من ضمّ لاعبين في أواخر العشرينيات».

وبمجرد إتمام الصفقة، يصبح دياز اللاعب الثاني عشر في الفريق الذي يبلغ «28 عاماً» أو أكثر، والأهم من ذلك، أن لاعبي الهجوم كينجسلي كومان (29 عاما)، وسيرج جنابري (30 عاماً)، وكين (32 عاماً)، إما في الثلاثينيات من عمرهم أو يبلغونها هذا الموسم، مع وصول 3 مهاجمين إلى نهاية مسيرتهم، وربما يجب أن يكون التركيز على ضمّ لاعبين أصغر سناً بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة على لاعب سيبلغ 29 عاماً في يناير.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة «بيلد»، من المتوقع أن يتقاضى دياز 14 مليون يورو سنوياً مع بايرن ميونيخ، وهذا يفوق ما يتقاضاه مع ليفربول، ومع ذلك، فهو ليس راتباً عالياً في البايرن، وسيحتل الكولومبي مرتبة بين ألفونسو ديفيز (15 مليون يورو)، ومايكل أوليس (13 مليون يورو)، أما أعلى اللاعبين دخلًا في النادي، فهما جمال موسيالا (25 مليون يورو)، وكين (24 مليون يورو).

لكن لماذا يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع دياز؟، السؤال جاوب عنه تقرير «بيلد»، بأن الطفرة الأخيرة في إنتاجية دياز تجعله خياراً جذاباً لبايرن ميونيخ، حيث كان الجناح الأكثر إنتاجية في موسمه المحلي مع ليفربول الموسم الماضي، مسجلاً 13 هدفاً ومقدماً 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي، وتحت قيادة سلوت، أصبح دياز مهاجماً أكثر ثقة وتكاملاً.

ويسعى بايرن ميونيخ جاهداً لضم لاعب جديد لتعزيز مركز الجناح الأيسر، بعد فشله في التعاقد مع فيرتز، ووليامز، وباركولا، ومع رحيل ليروي ساني عن النادي إلى جالطة سراي، يُعد كومان حالياً الجناح الأيسر الوحيد في الفريق، ما يجعل من الضروري لبايرن ضم لاعب إضافي.