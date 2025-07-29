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الرياضة

كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بمواجهة السيلية القطري

كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بمواجهة السيلية القطري
29 يوليو 2025 11:14

فيصل النقبي (كلباء) 

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يخوض كلباء مساء غدٍ الأربعاء، مواجهته الودية الرابعة والأخيرة في معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، وذلك عندما يلتقي فريق السيلية القطري، في تجربة مهمة تضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات الفريق قبل العودة إلى الدولة.
وتأتي هذه المباراة لتختتم برنامج الإعداد الخارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش على الاستفادة القصوى من المعسكر، من خلال خوض أربع تجارب ودية متدرجة المستوى.
وأبدى رازوفيتش ارتياحه لمردود اللاعبين، خلال فترة الإعداد، مؤكداً أنه اطمأن على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع عناصر الفريق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على الجوانب التكتيكية النهائية، بعد العودة إلى أرض الوطن.

كلباء
نادي السيلية القطري
دوري أدنوك للمحترفين
سلوفينيا
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