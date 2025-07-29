دياز في ميونيخ لإتمام إجراءات انتقاله إلى البايرن

ميونيخ (د ب أ)

وصل الكولومبي الدولي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لمدينة ميونيخ الألمانية، اليوم، لإجراء الفحص الطبي في نادي بايرن ميونيخ، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية وشبكة «سكاي» التلفزيونية.

ورصدت «بيلد» اللاعب فور وصوله إلى مطار ميونيخ، وفقاً لما أظهرته صور نشرتها الصحيفة الشهيرة.

ومن المتوقع أن يوقع دياز عقداً لمدة أربع سنوات مع النادي «البافاري»، ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمي في وقت لاحق من اليوم.

ووفقاً لتقارير إخبارية، سيدفع بايرن 75 مليون يورو (4ر86 مليون دولار) إلى ليفربول مقابل الحصول على خدمات دياز.

وفي حال سير الأمور كما هو مخطط لها، ربما يشارك دياز للمرة الأولى مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» في الموسم المنصرم، خلال المباراة الودية ضد ليون الفرنسي يوم السبت المقبل.

ولم يكن ليفربول، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، مستعداً في البداية لبيع دياز، لكن الوضع تغير بعد تعاقد الفريق الأحمر مؤخراً مع هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبحث بايرن عن مهاجم جديد بعد رحيل ليروي ساني وتوماس مولر، وبعد فشله في التعاقد مع فلوريان فيرتز، المنتقل من ليفركوزن إلى ليفربول، كما وضعت الإصابة الطويلة للاعب خط الوسط جمال موسيالا، العملاق الألماني، تحت ضغط كبير في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.