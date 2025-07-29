مبابي ضمن القائمة.. أساطير «القميص 10» في ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



أجرى ريال مدريد عدداً من الصفقات الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن ربما القرار الذي يكون له أكبر الأثر على النادي مستقبلاً هو المتعلق بالرقم الموجود على ظهر «قميص 10» بعد رحيل لوكا مودريتش عن النادي.

وأشارت التقارير في إسبانيا إلى أن لاعبين ذوي خبرة أكبر في النادي سعوا للحصول على القميص الشهير، ولكن في النهاية مُنح كيليان مبابي القميص، نظراً لأهميته لفريق تشابي ألونسو.

وهذا يعني الآن أن المهاجم الفرنسي يحتاج إلى أن يرقى إلى مستوى التوقعات العالية المرتبطة بالرقم، لكن أي لاعب في ريال مدريد يحمل الرقم 10 سجل أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة؟ وارتدى بعض أباطرة كرة القدم قميص الرقم 10 في ريال مدريد، ويتضح ذلك جلياً عند إلقاء نظرة على اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف، والتمريرات الحاسمة بهذا القميص تحديداً.

وأسهم لويس فيجو بأكبر عدد من الأهداف بـ 152 هدفاً، خلال مسيرته في العاصمة الإسبانية، أي ما يقرب من ضعف ما أسهم به مودريتش صاحب المركز الثاني (97)، ويأتي خاميس رودريجيز ومسعود أوزيل في المركزين الثالث والرابع بوصفهما أحدث لاعبين ارتدوا الرقم 10 في ريال مدريد، وسجلا 76 و69 هدفاً وتمريرة حاسمة على التوالي.

وارتدى القميص أيضاً نجوم مثل كلارنس سيدورف، ومايكل لاودروب، وفيرينك بوشكاش، ورغم أن سجل فيجو يكون صعباً، فإنه قد يكون في متناول مبابي إذا استطاع مواصلة سجله التهديفي بمعدل 0.75 هدف في المباراة الواحدة مع فريق الدوري الإسباني في السنوات القادمة.

ويبقى السؤال الأهم، أي لاعب ارتدى القميص رقم 10 في ريال مدريد لعب أكبر عدد من المباريات؟

عندما يتعلق الأمر باللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم 10 أكثر من غيرهم، ليس من المفاجئ أن نرى اسم مودريتش يتصدر القائمة بـ 383 مباراة مع النادي الإسباني، ويحتل فيجو وسيدورف مرة أخرى مركزاً متقدماً في القائمة، حيث جاءا في المركزين الثاني والثالث بـ245 و159 مباراة على التوالي.

ويأتي المهاجم البرازيلي روبينيو في المركز الرابع بـ136 مباراة بقميص رقم 10، يليه رودريجيز وأوزيل، وبشكل مفاجئ نوعاً ما، نجد لاسانا ديارا في المركز السابع بـ 68 مباراة بقميص ريال مدريد الشهير.

ولكن ليس هناك شك في أن مبابي يشق طريقه بسرعة إلى هذه القائمة، نظراً لمتطلبات كرة القدم الحديثة التي تُجبر لاعبين من عياره على خوض أكثر من 50 مباراة في الموسم.

وعند إلقاء نظرة على اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 10 وحصلوا على أكبر عدد من الميداليات، يتصدر مودريتش (28 لقباً) القائمة مرة أخرى، وينضم إليه رافا مارتن فاسكيز (12 لقباً) ومانويل فيلاسكيز (10 ألقاب)، اللذان لعبا لريال مدريد في التسعينيات والستينيات على التوالي، ويحل بوشكاش، الذي فاز بـ10 ألقاب، خلال فترة وجوده في النادي، بالمركز الرابع، ويكمل لاعب الوسط الكولومبي رودريجيز المراكز الخمسة الأولى بـ9 ألقاب.

في حين أن مبابي معتاد على الفوز بالألقاب، إلا أنه فشل في الفوز بأي لقب كبير خلال موسمه الأول في مدريد، لذلك يتعين على النجم الفرنسي التأكد من أن فريقه يبدأ في الفوز ببعض المسابقات إذا كان يأمل في اللحاق ببوشكاش ومودريتش ورفاقهما.