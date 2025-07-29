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الرياضة

فاريتا: متحمس لـ«التجربة الجديدة» مع الوصل

فاريتا: متحمس لـ«التجربة الجديدة» مع الوصل
29 يوليو 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)

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عبّر البرازيلي الشاب جابرييل فاريتا (20 عاماً)، عن سعادته بالانتقال لصفوف الوصل في الموسم الجديد بعقد يمتد 3 مواسم، وذلك في صفقة انتقال حُر من نادي بالميراس.
قال فاريتا: «أنا سعيد جداً بهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي، ومتحمّس لخوض التجربة مع الوصل، وهو نادٍ له هيكل رائع، ومشجعون متحمسون، ومشروع طموح حفّزني منذ أول اتصال، لقد وصلت برغبة كبيرة في المساهمة والتعلم وعيش هذه التجربة بأفضل طريقة ممكنة، داخل وخارج الملعب».
تأسّس فاريتا في أكاديمية بالميراس، حيث لعب لأكثر من عقد من الزمان وجمع ألقاباً في جميع الفئات، وتمت إعارته إلى الفيحاء بالدوري السعودي، أوائل 2025، وسرعان ما اكتسب مساحة في الفريق الأول، وقدم طوال الموسم أداءً جيداً، وواجه نجوماً مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وكانتي.
ومع الخبرة المكتسبة في الملاعب السعودية يعتقد المدافع أنه يصل أكثر استعداداً إلى هذا التحدي الجديد قائلاً: «قضيت وقتاً ممتعاً في الفيحاء في السعودية، وتعلمت الكثير عن أسلوب اللعب والثقافة والطريقة التي تعيش بها كرة القدم في المنطقة، وسوف تساعدني هذه التجربة بالتأكيد على التكيّف وتقديم أفضل ما لديَّ مع الوصل».
ولد جابرييل فاريتا في مدينة سابوبيمبا، شرق ساو باولو، وقد بنى مساراً قوياً في قاعدة بالميراس، وفاز بألقاب مثل بطولة البرازيل تحت 20 عاماً في 2024، وكأس البرازيل وبطولة البرازيل تحت 17 عاماً في 2022، بالإضافة إلى لقبين من باوليستا تحت 20 عاماً في 2021 و2023، وقاده الانتظام والأداء إلى التدريب مع الفريق المحترف تحت قيادة أبيل فيريرا، قبل أن يبدأ مسيرته خارج البلاد.
والآن، تحت إشراف المدرب لويس كاسترو، الذي كان يعمل سابقاً مدربا لنادي بوتافوجو البرازيلي، يبدأ فاريتا مرحلة جديدة من مشواره الكروي في عالم الاحتراف.

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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بالميراس
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