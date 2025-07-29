وفاة بطلة العالم في الملاكمة



بيونس آيرس (رويترز)



قالت تقارير إعلامية أرجنتينية إن الملاكمة السابقة أليخاندرا أوليفيراس، بطلة العالم في أربع فئات للوزن، فارقت الحياة عن عمر 47 عاماً، بعد إصابتها بسكتة دماغية.

ونُقلت أوليفيراس، التي كانت تُعرف بين الجماهير باسم «لوكوموتورا» (القاطرة) بسبب أسلوبها القتالي الهجومي المتواصل، إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري في سانتا في قبل وفاتها الاثنين.

وفازت أوليفيراس بألقاب بطلة العالم في فئات وزن فوق الديك، والريشة، والخفيف، وخفيف الوسط خلال مسيرتها الاحترافية التي امتدت 12 عاماً، وفازت في 33 نزالاً، بينها 16 بالضربة القاضية، بينما خسرت في ثلاثة وتعادلت في اثنين، قبل اعتزالها الملاكمة عام 2017.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان «نشعر بحزن عميق لرحيل بطلتنا، سيبقى إرثها خالداً في ذاكرتنا وقلوبنا».

وقالت تقارير إعلامية إن سانتا في أعلنت الحداد لمدة 72 ساعة بعد وفاتها.